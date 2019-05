TASR

Dnes o 17:02 čítanie na 3 minúty 0 zdieľaní Premiér: Vláda urobí konkrétne opatrenia na zlepšenie výkonu samospráv

Premiér sa dotkol aj problematiky financovania samospráv. Za dôležité považuje predchádzajúce zvýšenie podielu samosprávy na výnose dane z príjmov fyzických osôb pre mestá a obce na úroveň 70 percent.

Peter Pellegrini, archívna snímka. — Foto: TASR Martin Palkovič

Bratislava 22. mája (TASR) – Štát by mal v najbližšom období prispieť k zvýšenému výkonu samospráv viacerými opatreniami. Predstaviteľov miestnej samosprávy o tom vo svojom prejave na 30. sneme Združenia miest a obcí (ZMOS) uistil predseda vlády SR Peter Pellegrini (Smer-SD). Vzhľadom na jeho pracovné povinnosti v zahraničí sa k účastníkom snemu - najvyššieho fóra združenia, prihovoril prostredníctvom videopozdravu.

Pelegrini pripomenul avizovaný vznik Národného programu dobudovania vodovodov a kanalizácií, reagujúci na to, že doterajší spôsob vyčleňovania menších súm z enviromentálneho fondu neumožňuje niektorým obciam mať ani po 15 rokoch vybudovanú kanalizáciu a vodovod. "V krátkom čase preto predložíme na rokovanie vlády tento strategický plán, aby sa aj ľudia z takto postihnutých obcí konečne dostali k tomu, čo sa inde považuje za samozrejmosť," potvrdil premiér.

Druhou oblasťou zvýšenej akcieschopnosti štátu je oblasť komasácií, teda sceľovania pozemkov, a ďalšou je plán vlády previesť pozemky v intravilánoch do vlastníctva obcí. "Viem veľmi dobre, akú byrokratickú tortúru môže znamenať pre obec vybudovanie či rekonštrukcia časti chodníka, ktorý nestojí na obecnom pozemku. Preto prichádzame s touto zmenou, ktorá opäť rozviaže obciam a mestám ruky vo viacerých, nimi spravovaných oblastiach," povedal Pellegrini.

Zmien v prospech samospráv by malo byť podľa šéfa vládneho kabinetu viacero. Jednou z nich má byť aj metodické usmernenie ministerstva financií, aby obec pri napĺňaní verejnoprávneho účelu mohla investovať do cudzieho majetku vo vlastníctve štátu. "Nebudete tak už musieť donekonečna vysvetľovať svojim obyvateľom, prečo obec nemôže vymaľovať schátranú autobusovú zastávku, ktorá jej síce nepatrí, no 'špatí' celé okolie," ozrejmil.

Pellegrini sa venoval aj témam, vyvolávajúcim rozporuplné reakcie, súvisiace so zavádzaním sociálnych opatrení a záťažou z toho plynúcou pre rozpočty samospráv. Príkladom sú tzv. obedy zadarmo. "Chcem vás však naozaj poprosiť o pochopenie, pretože toto naše silné sociálne opatrenie smeruje predovšetkým k tomu, aby sa čím viac detí dostalo k aspoň jednému teplému jedlu denne a aby v tom nebola prekážkou sociálna situácia ich rodiny. Som si istý, že toto opatrenie automaticky neznamená, že na obedy bude chodiť 100 percent detí, tak, ako ani vlaky zadarmo nevyužíva 100 percent dôchodcov," povedal Pellegrini, pripomínajúc, že Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR má pripravené projekty na vykrytie niektorých počiatočných investícií do vybavenia a technologického zariadenia kuchýň.

Premiér sa dotkol aj problematiky financovania samospráv. Za dôležité považuje predchádzajúce zvýšenie podielu samosprávy na výnose dane z príjmov fyzických osôb pre mestá a obce na úroveň 70 percent. "Štát z nej vlani poukázal obciam a mestám viac ako dve miliardy eur, čo je medziročne viac o 203 miliónov. Myslím si, že sme pred časom spravili dobré rozhodnutie s pozitívnymi dôsledkami pre vašu činnosť malých obcí," uviedol. V prípade špecifík financovania malých obcí zvýraznil, že dotácie z výnosu ministerstva financií boli pridelené všetkým obciam do 250 obyvateľov, ktoré o ne požiadali. „Zároveň podotýkam, že akékoľvek zmeny, súvisiace s financovaním malých obcí, budeme robiť len po dohode so Združením miest a obcí,“ uistil premiér.

Ocenil prácu prítomných starostov a primátorov, rovnako vyzdvihol aj činnosť strešnej organizácie, ktorú vníma ako zodpovedného a konštruktívneho partnera vlády. "V týchto dobrých a priateľských vzťahoch budem veľmi rád pokračovať," uzavrel Pellegrini.