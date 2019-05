Regály v bratislavskom supermarkete dnes zostali prázdne. Nad dôvodom by sa mal každý zamyslieť

Pavol Hirka

Ministerstov životného prostredia si dôležité svetové dni pripomenulo v jednom z najväčších bratislavských obchodov.

Prázdne regály v bratislavskom Tescu — Foto: TS

BRATISLAVA (Tlačová správa) - Symbolicky prázdne regále. Tak to vyzeralo v jednom z obchodných reťazcov v Bratislave. Svetový deň včiel (20. 5.) a Medzinárodný deň biodiverzity (22. 5.) si rezort a jeho šéf László Sólymos tento rok pripomenuli poukázaním na význam opeľovačov pre produkciu potravín.

Minister podľa tlačovej správy zároveň uviedol, že na zachovania biodiverzity bola vyhlásená výzva za 22 miliónov eur z Operačného programu Kvalita životného prostredia. Bez opeľovačov podľa ministerstva nebude potrava a potom ani život. Dnes sa o tom mohli presvedčiť zákazníci hypermarketu v lamačskom Tescu.

V Európe je ohrozených až 40 % včiel a 30 % motýľov. Takto by vyzerala ponuka, ak by vymizli - na zákazníkov by vraj čakal smutný pohľad:

Prázdne regály v lamačskom Tescu — Foto: TS

„Populácia včiel a motýľov, ktoré patria ku kľúčovým opeľovačom, je ohrozená. Konkrétne je v Európe ohrozených až 40 % včiel a 30 % motýľov. A Slovensko nie je výnimkou. Na druhej strane, až takmer 75 % plodín závisí práve od opeľovačov. Tam, kde klesá populácia opeľovačov, plodiny dosahujú menší rast a vykazujú horšiu stabilitu,“ uviedol Sólymos.

„Žiadny zodpovedný obchodník sa nehrdí prázdnymi regálmi. No v tomto prípade sme urobili výnimku. Keďže opeľovače významne prispievajú k udržaniu ekologickej rovnováhy, a teda aj k dostupnosti kvalitných potravín a k zdraviu obyvateľstva, rozhodli sme sa podporiť iniciatívu Ministerstva životného prostredia SR a ukázať aj našim zákazníkom ich význam v prírode. Raz vidieť je lepšie, ako stokrát počuť. Preto sme sa v jednom z našich najväčších hypermarketov v Bratislave rozhodli symbolicky ilustrovať situáciu, ako by vyzeral obchod a ponuka pre zákazníkov, keby vymizli včely, motýle a iné opeľovače,“ podotkol Martin Kuruc, výkonný riaditeľ spoločnosti Tesco Stores SR.

László Sólymos — Foto: TS

Opeľovače sú neoddeliteľnou súčasťou zdravých ekosystémov a majú významnú úlohu pre udržateľné poľnohospodárstvo a výrobu potravín, uvádza rezort. Bez ich práce by na pultoch chýbalo ovocie, zelenina, koreniny, oleje, ovocné šťavy, džúsy, kakao, všetky výrobky s cukrom, kvalitné mäso, mak, káva, čaj, horčica, víno, pivo, medové produkty, oblečenie z bavlny či výrobky z kaučuku.

Ministerstvo životného prostredia za posledné tri roky spravilo viacero legislatívnych a nelegislatívnych krokov k ochrane včiel a motýľov na Slovensku. Ochranu opeľovačov rezort zakotvil do Envirostratégie 2030, ktorú vo februári schválila vláda. Pred krátkym časom parlament schválil legislatívu o inváznych druhoch, ktorá chráni aj pôvodné opeľovače na Slovensku.

Podľa tlačovej správy finišujú aj práce aj na novele zákona o ochrane prírody a krajiny. Zároveň je vyhlásená výzva z Operačného programu Kvalita životného prostredia za 22 miliónov eur. O podporu sa môžu uchádzať aj projekty venujúce sa zachovaniu biodiverzity, projekty budovania zelenej infraštruktúry vrátane kvitnúcich medonosných lúk a pásov.