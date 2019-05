TASR

Najlepší strelec Sukeľ: MS mi dali veľmi veľa do budúcnosti

Dobré výkony však Sukeľ podával počas celej sezóny.

Matúš Sukeľ, archívna snímka. — Foto: TASR František Iván

Košice 21. mája (TASR) - Matúš Sukeľ má za sebou asi najvydarenejšiu sezónu v kariére. Presadil sa v drese Slovana Bratislava v KHL, svojimi výkonmi v príprave si vybojoval miesto na domácich majstrovstvách sveta a s piatimi gólmi sa stal najlepším strelcom slovenskej reprezentácie v Košiciach. Dvadsaťtriročný útočník nazbieral bohaté skúsenosti a verí, že ich využije v ďalšej kariére.

Sukeľ si zo šampionátu odniesol aj ďalšie prvenstvo, keďže zaznamenal úvodný gól Slovákov na domácom turnaji. Aj vďaka nemu podával dobré výkony aj v ďalšom priebehu šampionátu. "Hokej mi naozaj chutil, možno mi pomohol práve ten prvý zápas s Američanmi, keď som dal na začiatku gól a nakoniec sme vyhrali. Potom som hral sebavedomo a celý turnaj som si užíval," povedal.

Dobré výkony však podával počas celej sezóny. V drese Slovana odohral v KHL 60 zápasov, strelil desať gólov a pridal osem asistencií. S 18 bodmi bol piaty najproduktívnejší hráč "belasých". Do záverečnej prípravy pred MS sa zapojil hneď na jej začiatku, podával stabilné výkony a tak si ho tréner Craig Ramsay zobral aj do Košíc, kde z neho spravil centra druhej formácie. "Že som sa dostal na šampionát pre mňa znamená veľmi veľa, pretože sme mali naozaj nabitý tím. Z NHL prišli všetci chalani, ktorí mohli. Bolo pre mňa úžasné, že som sa sem vôbec dostal. Navyše sme hrali celý tím veľmi dobre, takže o to viac ma to teší," uviedol.

Po góle do siete USA dal ďalšie dva Kanade a po jednom Francúzom a Britom. Strelecká forma ho samého prekvapila. "Je to krásne, ale pred MS by som tomu asi ani neveril," povedal Sukeľ.

Rovnako ako všetkých ostatných hráčov tímu, aj mladého útočníka mrzelo, že sa reprezentácia neprebojovala do štvrťfinále. O šancu prišla v pokazených koncovkách zápasov s Kanadou (5:6) a najmä Nemeckom (2:3). "Bolo to sklamanie, ale bohužiaľ už sa nedá nič robiť. Pokazili sme si to sami práve v tom zápase s Nemeckom, boli sme malý kúsok od toho, aby sme postúpili. Nestalo sa a osobne ma to veľmi mrzí." Napriek tomu neodchádzal zo šampionátu so sklonenou hlavou: "Pretože sme sa ukázali vo výbornom svetle, hrali sme dobrý hokej a myslím si, že aj ľudia si to užili a páčilo sa im to."

Na turnaji nazbieral cenné skúsenosti, ktoré chce zúročiť v ďalšej kariére. V nej bude najbližšie pokračovať v drese Sparty Praha, s ktorou sa dohodol ešte pred šampionátom. "Do turnaja som išiel s tým, aby som hral najlepšie ako viem. A už keď prišli tie góly, veľmi ma to potešilo. Celý turnaj a všetky zápasy mi dali určite veľmi veľa do budúcnosti," dodal.