TASR

Dnes o 15:03 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Na Bojnickom zámku vystavili kópiu Turínskeho plátna

Výroba kópie Turínskeho plátna za niekoľko miliónov českých korún, ktoré má šírku 111 centimetrov a dĺžku 436 centimetrov, trvala takmer päť rokov a podieľalo sa na nej niekoľko desiatok ľudí.

Na archívnej snímke detailný pohľad na Turínske plátno. — Foto: TASR/AP Photo

Bojnice 22. mája (TASR)- Slovenské národné (SNM)- Múzeum Bojnice sprístupnilo v priestoroch zámockej kaplnky kópiu Turínskeho plátna. Do expozície mu ju zapožičal súkromný zberateľ z Českej republiky. Exponát má byť jedinou hodnovernou kópiou Turínskeho plátna na svete a na Slovensku ho vystavujú po prvý raz.

Výroba kópie Turínskeho plátna za niekoľko miliónov českých korún, ktoré má šírku 111 centimetrov a dĺžku 436 centimetrov, trvala takmer päť rokov a podieľalo sa na nej niekoľko desiatok ľudí. "Pre nás to bola výzva, pretože vlastníme výstavu mučiacich nástrojov a jej súčasťou je i ukrižovanie. Pretože jednou z relikvií je Turínske plátno, chceli sme túto časť výstavy obohatiť, preto sme sa rozhodli, že vytvoríme akúsi jeho kópiu," povedal v stredu majiteľ kópie Turínskeho plátna Robert Pospíchal.

Tvorcovia si podľa neho začali postupne zisťovať informácie o plátne a pretože ich bol nedostatok, zisťovali viac a dostali sa k tomu, že vytvoria identickú kópiu Turínskeho plátna. "Kópia je urobená skutočne podľa originálu, ktorý je od roku 1578 uložený v Turíne. Vytvorená je podľa štruktúry, skenu plátna, ktorý bol vytvorený, keď ho skúmali. Je na ňom každý odtlačok, detail, záplata, prepálená diera, identická s originálom. Dokonca je tam i krv, ktorá je skupiny AB ako na origináli plátna," priblížil.

Výroba plátna nebola podľa jeho majiteľa jednoduchá, keďže jeho tvorcovia k nej potrebovali kompletnú dokumentáciu. Nakoniec sa im podarilo získať dokumentáciu od tímu, ktorý pracoval na výskume na origináli plátna. "Problémy boli od začiatku až do konca a v podstate so všetkým, s informáciami, stavom, na ktorom by sa plátno utkalo, materiálom z Egypta. Bolo to skoro päť rokov práce, než sa nám to podarilo dotiahnuť do konca," podotkol.

Kópií Turínskeho plátna má byť na svete asi 40, podľa Pospíchala však ide o maľby autorov v priebehu niekoľkých storočí podľa ich predstavivosti. "Toto je jediná kópia na svete, o ktorej sa dá povedať, že je identická a iná neexistuje," vyhlásil.

O origináli Turínskeho plátna existujú domnienky, že z obdobia ukrižovania Ježiša Krista nepochádza, a teda na ňom nie je on. "Je to otázka, na ktorú nie je jednoduché odpovedať, pretože nebolo preukázané, že to je on a tiež nebolo vyvrátené, že to je on. Pokiaľ toto nikto nevyvráti, tak sa môžeme domnievať, že skutočnosť, že na plátne je Ježiš, je možná. Prebehli rôzne výskumy, ale žiadny zatiaľ s určitosťou nedokázal povedať, nie je to on," vysvetlil Pospíchal.

Originál Turínskeho plátna mal podľa ďalších tvrdení namaľovať Leonardo da Vinci. "Hovorí sa, že Leonardo mal motív, prostriedky, že to mohol vytvoriť, mal i znalosti. Z môjho pohľadu sú tam nejaké nezrovnalosti. Zaoberáme sa touto otázkou, spustili sme projekt, ktorý by na to mal odpovedať," dodal majiteľ kópie plátna.

Kópiu Turínskeho plátna, ako i rúšku z Ovieda a relikvie, ktoré súvisia s ukrižovaním Krista, si návštevníci SNM- Múzea Bojnice môžu pozrieť od 23. mája do 31. júla v rámci galerijného okruhu na zámku. Múzeum nevylučuje, že výstavu predĺži, ak o ňu bude záujem.