Bratislavským ťahákom štvrťfinále duel zbornej s USA, Rusi sú opatrní

Na archívnej snímke radosť ruských hokejistov po strelení druhého gólu v zápase základnej B-skupiny Rusko - Nórsko na 83. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji 10. mája 2019 v Bratislave. — Foto: TASR/Pavel Neubauer

Bratislava 22. mája (TASR) - Ťahákom štvrtkového štvrťfinálového programu v Bratislave bude súboj hokejistov Ruska s USA (16.15). Zborná v základnej fáze potvrdila pozíciu hviezdami najviac nabitého tímu MS a v siedmich zápasoch v B-skupine nestratila ani bod, pričom vždy zvíťazila aspoň o dva góly. Zverenci trénera Iľju Vorobjova sa vyhli výraznejšiemu zaváhaniu a najväčších konkurentov Čechov (3:0), Švajčiarov (3:0) a Švédov (7:4) dokázali zdolať celkom jednoznačne. V siedmich vystúpeniach dosiahli úctyhodné súhrnné skóre 36:7, pričom štyrikrát si udržali čisté konto a na záver uchvátili hokejový svet poltuctom do siete úradujúcich majstrov v jednej tretine.

Z plejády ruských hviezd sa najviac darilo Nikitovi Kučerovovi, ktorý potvrdil status najproduktívnejšieho hráča základnej časti NHL a nazbieral v skupine 15 bodov (6+9). Jeho spoluhráč z útoku Nikita Gusev pridal tri góly a deväť asistencií. Všetky esá ale prispeli k doterajším úspešným výsledkom, sedem gólov strelil Jevgenij Dadonov (7+3), Jevgenij Malkin (1+4) ťahal mužstvo najmä v prvých zápasoch, svoje umenie ukázal aj Jevgenij Kuznecov (2+4), bratislavské prekliatie už zlomil Alexander Ovečkin (2+1) a kapitán Iľja Kovaľčuk vo štvrtom útoku zaznamenal päť bodov (2+3). "Naše výsledky nás tešia, ale treba hrať v niektorých fázach zápasov opatrnejšie. V závere duelu so Švédskom chceli všetci dať gól a zabudli sme pritom na zadné vrátka," poznamenal Kuznecov. Oporou zbornej boli obaja brankári, jednotka Andrej Vasilevskij dosiahol v základnej fáze úspešnosť zásahov 94,57 percenta, dvojka Alexander Georgiev nedostal v dvoch štartoch ani gól.

Vo štvrťfinále sa však doterajšie úspechy mažú a začína sa od nuly. "Pozrite sa na americké mužstvo. Majú tím plný talentovaných hráčov, ofenzívnych, ale aj celkovo je ich výber dobre zostavený. Čakáme na reporty od na našich pozorovateľov z Košíc, čo nám o USA povedia," povedal Vorobjov. "Bude to súboj na ostrie noža. Kto je favorit? Šanca tímov sú vyrovnané. Rozhodnú maličkosti, veľa bude záležať na mentálnom nastavení a prístupe hráčov," myslí si bývalý ruský tréner Vladimir Pľuščev, ktorý počas MS pre tamojšie médiá každodenne komentuje výkony zbornej.

Američania začali účinkovanie v košickej A-skupine prehrou 1:4 s domácim tímom, potom ale vybojovali päť víťazstiev v rade, pričom zdolali aj Fínov 3:2 po predĺžení. Prehra 0:3 so zámorským rivalom Kanadou ich ale odsunula na štvrté miesto tabuľky a teda na sťahovanie sa do hlavného mesta. Lídrom tímovej produktivity v základnej fáze bol kapitán a najväčšia osobnosť mužstva Patrick Kane s 10 bodmi (2+8), ktorého nasledovali spoluhráč z Chicaga Alex DeBrincat (6+2) a Jack Eichel (2+6). Celkovo ale Američania zatiaľ zostávajú dlžní predšampionátovým prognózam. "Ak chceme byť v ďalších zápasoch úspešní, musíme limitovať množstvo šancí, do ktorých púšťame súperov. Potrebujeme odstrániť prečíslenia v našom obrannom pásme," vyslovil sa obranca USA Zach Werenski.

Vo večernom bratislavskom štvrťfinálovom súboji (20.15) sa Česi ako druhý tím tabuľky B-skupiny zmerajú sily s tretím mužstvom "áčka" Nemcami. Zverenci trénera Miloša Říhu prehrali v základnej fáze iba raz - s víťazmi skupiny Rusmi. Obhajcom titulu Švédom (5:2) i vicemajstrom Švajčiarom (5:4) dokázali zhodne nasúkať päť gólov. Teraz budú čeliť protivníkovi, ktorý sa vie postarať o nejedno prekvapenie, stačí spomenúť strieborný úspech na ZOH 2018 v Pjongčangu. Stále mu však chýba hokejový cveng. Keď sa vzhľadom na vývoj v skupine ukázala možnosť hrať so schodnejšími Nemcami, českí hráči to uvítali. "Samozrejme, tí Nemci by boli máličko...," nedopovedal vetu Michael Frolík. Vzápätí ale nahodil mód profesionála a myšlienku dokončil: "Vo štvrťfinále už bude mať každý tím kvalitu. Nie je náhoda, že sa tam Nemci dostali. Bude to ťažký zápas," predpovedal.

Česi patria k najmladším tímom na turnaji, mladíci ako Filip Hronek (3+7), Jakub Vrána (4+1), Dominik Simon (4+7) či Dominik Kubalík (4+6) však zaujali svojimi výkonmi a boli ťahúni svojho mužstva v skupine, spoločne s Frolíkom (7+17) a kapitánom Jakubom Voráčkom (3+12). Rezervy má tím ešte v presilovkách, v troch skupinových dueloch so silnými protivníkmi premenil na gól iba jednu.

Nemci dokázali v A-skupine zdolať v kľúčovom zápase Slovákov 3:2 vďaka dvojgólovému obratu v samom závere. Keď už bolo o ich postupe rozhodnuté, pridali aj cenný triumf nad Fínmi (4:2), ktorých tak obrali o prvé miesto v skupine a sami si zaistili tretiu priečku. Ako pravý líder sa ukázal byť kanonier Edmontonu Leon Draisaitl, ktorý nielenže svojím gólom rozhodol o víťazstve nad domácim tímom, ale s ôsmimi bodmi a piatimi presnými zásahmi vedie tímové štatistiky. O ofenzívnu produkciu sa starali aj Markus Eisenschmid (1+6), Matthias Plachta (2+3) a Dominik Kahun (1+4).