V Košiciach severské derby aj kanadská odplata Helvétom

Fíni sa na MS predstavili s tímom, v ktorom figurujú iba dvaja hráči, ktorí hrali v sezóne 2018/2019 v NHL.

Na archívnej snímke fínsky brankár Kevin Lankinen, vľavo Petteri Lindbohm (vpravo) a uprostred útočník Slovenska Richard Pánik počas zápasu základnej A-skupiny Slovensko - Fínsko na 83. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v Košiciach 11. mája 2019. — Foto: TASR/Martin Baumann

Košice 22. mája (TASR) - Dvoma štvrťfinálovými zápasmi vo štvrtok vyvrcholí košická časť hokejových MS. Zatiaľ čo v prvom z nich Kanada - Švajčiarsko (od 16.15) je favorit jasný, severské derby Fínsko - Švédsko (od 20.15) sľubuje nevyspytateľné hokejové divadlo.

Fíni sa na MS predstavili s tímom, v ktorom figurujú iba dvaja hráči, ktorí hrali v sezóne 2018/2019 v NHL. Napriek tomu vyhrali 5 zo 7 zápasov a až prehrou 2:4 s Nemeckom prišli o prvenstvo v košickej A-skupine. Aj druhé miesto ich však na štvrťfinále ponechalo v Steel Aréne a na rozdiel od svojho súpera sa nemuseli presúvať. Fíni sa v doterajšom priebehu prezentovali najmä kvalitnou defenzívou a spomedzi tímov A-skupiny inkasovali najmenej gólov - 11. Ich bodovým lídrom po základnej skupine bol iba 18-ročný útočník Kaapo Kakko, ktorý dosiahol bilanciu 6 gólov a 1 asistencia. "Mnohí nás pred MS podceňovali, no dokázali sme, že aj v našej domácej lige je veľa kvalitných hráčov. A chceme ísť ešte ďalej. Vo štvrťfinále chceme potešiť aj našich fanúšikov, ktorí prišli na MS vo veľkom počte. Verím, že publikum bude na našej strane," poznamenal 36-ročný útočník Kristian Kuusela, pre ktorého je to prvý seniorský šampionát v kariére.

Úradujúci majstri sveta Švédi sa na štvrťfinále proti odvekému rivalovi nenaladili ideálne. V utorňajšom šlágri A-skupiny prehrali s Ruskom 4:7, keď najmä v 2. tretine herne "vybuchli" a prehrali ju 0:6. Švédi, ktorí chcú na Slovensku skompletizovať zlatý hetrik, strelili už 41 gólov, čo je najviac zo všetkých tímov. Výrazný podiel na tejto bilancii má útočník Wiliam Nylander, ktorý bol po základných skupinách najproduktívnejší hráč MS so 17 bodmi (5+12). "Samozrejme, že sme sa na štvrťfinále chceli pripraviť inak ako vysokou prehrou. Najmä sme však chceli vyhrať, aby sme sa vyhli presunu. Do Košíc si však ideme po víťazstvo, hoci vieme, že nás čaká veľmi náročný zápas," uviedol Nylander pre denník Aftonbladet. Súboj Fínska so Švédskom bude zároveň posledný zápas MS, ktorého dejiskom bude košická Steel aréna. Po ňom sa už dianie presunie do Bratislavy.

V popoludňajšom zápase Kanada - Švajčiarsko je v pozícii favorita zámorský tím, no Švajčiari ho už neraz dokázali prekvapiť. Stalo sa tak aj vlani na MS v Dánsku, keď Helvéti v semifinále zdolali Kanadu 3:2 a vo finále statočne vzdorovali Švédom (2:3 pp a sn). Kanaďania začali slovenský šampionát prehrou s Fínskom 1:3. Potom sa však naštartovali a poradili si so všetkými ďalšími súpermi vrátane USA, keď zámorského rivala v generálke na štvrťfinále po sebaistom výkone 3:0. "Je pre nás dôležité, že na štvrťfinále nemusíme cestovať. O to nám išlo v zápase s USA. Pamätáme si, ako nás vlani Švajčiari stopli na ceste do finále. Bolo to bolestivé. Tentoraz to už nesmieme dopustiť," poznamenal kapitán Kyle Turris. Spomedzi Kanaďanov sa v základnej skupine najviac darilo útočníkovi Anthonymu Manthovi, ktorý získal 12 bodov (7+5). Kanaďania, ktorí sa víťazstvom nad USA dostali na 1. miesto skupiny, dali z tímov košickej vetvy najviac gólov (36) a zároveň najmenej inkasovali (11).

Švajčiari nepatria k najväčším favoritom šampionátov, ale v nedávnych rokoch viackrát dokázali, že s nimi treba počítať. Na MS 2018 v Dánsku sa prebojovali až do finále, v ktorom podľahli Švédom až po samostatných nájazdoch. Aj na Slovensko prišli s kvalitným tímom, v ktorom je viacero hráčov so skúsenosťami z NHL. Lídrom je 20-ročný Nico Hischier, ktorý získal 8 bodov (3+5). Švajčiari síce v záverečnom zápase v B-skupine prehrali s Českom 4:5, rozhodujúci gól však dostali pri hre bez brankára, ktorú skúsili v snahe o víťazstvo v riadnom hracom čase. To sa však napokon nekonalo a Helvéti museli na štvrťfinále cestovať do Košíc. "V tretej tretine zápasu s Českom sme hrali veľmi dobre a ukázali sme charakter. Do štvrťfinále môžeme ísť s dobrými pocitmi a pozitívne naladení," poznamenal obranca Raphael Diaz.