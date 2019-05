TASR

Dnes o 13:31 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Petrík a Mihál navrhujú zmeny, aby otcovia nemali problém s materským

Prijatie návrhu by podľa poslancov umožnilo lepšie zosúladenie súkromného a pracovného života rodín a zlepšilo ich finančnú situáciu.

Simona Petrík, archívna snímka. — Foto: TASR/AP

Bratislava 22. mája (TASR) - Zákon o sociálnom poistení by sa mal upraviť tak, aby otcovia nemali problém s priznávaním materského. Navrhujú to nezaradení poslanci Simona Petrík a Jozef Mihál, ktorí pôsobia v mimoparlamentnej strane Spolu - občianska demokracia a kandidujú do europarlamentu. Návrh zákona predkladajú na júnovú schôdzu parlamentu.

Za uplynulé mesiace sa množstvo otcov obrátilo na súd, pretože Sociálna poisťovňa zaviedla vo svojej rozhodovacej činnosti prax, ktorá vo viacerých prípadoch nepriznala materské otcovi v prípade, že dieťa do starostlivosti prevzal po dohode s matkou dieťaťa. Minister práce Ján Richter (Smer-SD) sa vyjadril, že nebude upravovať tento zákon, ale radšej si počká na prvé rozhodnutia súdu v tejto veci. „Ozývajú sa nám stovky nešťastných otcov, ktorí išli na materskú, ale materské aj tak nedostali. Každý mesiac prichádzajú tieto rodiny o veľké peniaze, ktoré im podľa zákona prináležia. Neodkladajme riešenie a nečakajme na rozhodnutie súdu, ktoré môže trvať roky," uviedla v správe pre médiá Petrík.

Sociálna poisťovňa v týchto prípadoch podľa poslancov argumentuje tým, že otec nemôže zabezpečovať starostlivosť o dieťa, ak má súčasne akýkoľvek iný druh príjmu. Definícia starostlivosti o dieťa však v tejto súvislosti v súčasnom znení zákona o sociálnom poistení absentuje, a preto je potrebné ju upraviť. Petrík a Mihál navrhujú, aby si otcovia, ktorí zabezpečujú starostlivosť o dieťa do troch rokov veku, mali možnosť zvýšiť príjem aj istým druhom pracovnej činnosti, ktorý sa súčasne nevylučuje so starostlivosťou o dieťa. Zároveň upozorňujú na to, že výklad Sociálnej poisťovne, podľa ktorej sa matka počas otcovej starostlivosti o dieťa sama o dieťa starať nemá, je v rozpore so zákonom o rodine, podľa ktorého majú povinnosť starať sa o dieťa obaja rodičia.

Podmienkou čerpania materského pre zamestnanca je, že nesmie pracovať v zamestnaní, z ktorého má materské priznané, ale sú situácie, v ktorých by materské poberať mal, napríklad keď získa iný príjem, napríklad z dohody o vykonaní práce.

Petrík s Mihálom tiež chcú umožniť rodičovi, aby zabezpečil riadnu starostlivosť inak, nielen osobne. „Starostlivosť o dieťa bude zabezpečená nielen vtedy, ak sa o dieťa stará celodenne len osoba, ktorá poberá materské, ale aj v prípade, že jej s touto činnosťou pomáha iná plnoletá fyzická osoba, napríklad matka, starí rodičia, alebo túto riadnu starostlivosť zabezpečuje za pomoci právnickej osoby, napríklad jaslí alebo škôlky," vysvetlil Mihál.

Prijatie návrhu by podľa poslancov umožnilo lepšie zosúladenie súkromného a pracovného života rodín a zlepšilo ich finančnú situáciu.