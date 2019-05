Tímea Gurová

Včera o 18:19 čítanie na minútu 0 zdieľaní Pre deti bolo nebezpečné ísť do školy, tak učiteľ riskoval život, aby im na oslovi priniesol knihy

Počas obdobia občianskych nepokojov a vojny drogových kartelov mali tisícky detí obmedzený prístup k vzdelaniu.

Učiteľ už roky navštevuje deti v odľahlých oblastiach na oslovi. — Foto: FB: Biblioburro

KOLUMBIA 24. mája – Tisíce detí sa dostali k vzdelaniu len vďaka nemu. Kolumbijský učiteľ Luis Soriano sa nemohol zmieriť s tým, že jeho študenti si domáce úlohy nemohli urobiť, keďže im doma chýbali knihy. Tak teda zapriahol svojho osla, vzal všetkých svojich 70 kníh a vybral sa na svoju prvú cestu.

Navštívil dom za domom a deťom podľa potreby svoje knihy požičiaval. Tak sa zrodilo Biblioburro – knižnica na oslovi.

„Biblioburro vzniklo z potreby, ktorá v tej dobe v Magdalena Gloria bola. Nebolo dosť škôl aj učiteľov a deti boli doslova negramotné a to ma trochu znepokojovalo,“ spomína učiteľ Luis Soriano.

Nebezpečná cesta do školy

Pred dvadsiatimi rokmi bola situácia v krajine nepredstaviteľne zložitá, nakoľko v Kolumbii prebiehal boj medzi drogovými kartelmi, miera kriminality dosahovala rekordnú úroveň a aj cesta do školy sa považovala za nebezpečnú.

„Moja rodina sa o mňa bála. Zóny boli v tej dobe kvôli ozbrojenému konfliktu nebezpečné a niekoľkokrát ma aj zadržali. Keď som však videl, že moja snaha má zmysel, pokračoval som a vďaka bohu sa mi nič nestalo. Oblasti, ktoré som navštevoval, boli skryté, mimo všetkých technológií a neboli zaznačené ani na mape Kolumbie,“ hovorí učiteľ.

Biblioburro je dnes plne inštitucionalizované, knižnica má viac ako 8-tisíc kníh a koncept prebrali aj iné oblasti či krajiny. Dodnes trikrát týždenne navštevuje deti v chudobných a ťažko prístupných oblastiach Kolumbie na dvoch osloch. Okrem samotných kníh pripravuje aj študijné materiály pre učiteľov.

Viditeľné výsledky

Deti si vážia a tešia sa, že majú prístup k vzdelaniu a informáciám. Ako príklad uvádza dievčatko menom Gina.

„Keď som ju stretol po prvý raz, nevedela ani písať ani čítať. Prostredníctvom programu gramotnosti sa to naučila sama a potom aj svojich rodičov a súrodencov. Chcela by byť učiteľkou a to je úžasné,“ pýši sa Luis.

Pred pár rokmi mu po páde z osla museli nohu amputovať, ani to ho však neprinútilo s knižnicou skončiť. „Som len obyčajný človek, ktorý má dvoch oslov a robí, čo má najradšej – učí.“