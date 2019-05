Klaudia Fiolová

Na Slovensku vyrastá najväčšie bludisko v strednej Európe. Uhádli by ste kde?

Jeho rozloha má byť až 6400 m2.

V Starej Ľubovni má vyrásť najväčšie bludisko v strednej Európe — Foto: Pixabay

STARÁ ĽUBOVŇA - 22. máj - V Starej Ľubovni začali budovať mestskú záhradu, ktorej súčasťou bude aj najväčšie bludisko v strednej Európe. „Na základe podnetov viacerých obyvateľov mesta Stará Ľubovňa, ktorí by privítali nové miesta určené na trávenie voľného času s rodinou, sme sa rozhodli vypracovať zámer vybudovania mestskej záhrady s bludiskom," uviedol Jozef Romaňák, vedúci projektu pre oficiálnu stránku Starej Ľubovne.

Poslanci po viacerých rokovaniach schválili predložený zámer. Na jeho realizáciu je však potrebné disponovať pozemkom v rozlohe viac než 10 000 m2, keďže samotné bludisko zo živého plotu bude pokrývať viac než 6 400 m2. Zvyšok areálu bude tvoriť záhrada, slúžiaca aj ako priestor na organizovanie rôznych športových a kultúrnych podujatí.

Projekt, ktorý zahŕňa v sebe parky aj bludisko Foto: Archív: Stará Ľubovňa

Projekt sa rozbehol pred pár dňami a už sa urobili prvé úpravy. „Hoci už má tvar bludiska, stromčeky sú ešte malé, majú do 30 cm. O dva roky by podľa pestovateľov mali dorásť do približne dvojmetrovej výšky,“ povedal pre agentúru SITA Jozef Romaňák, konateľ spoločnosti JVR Enterprise, s. r. o., ktorá zámer realizuje. Obyvatelia mesta tento nápad zo začiatku prijali s veľkým nadšením a vítali ďalšie zelené miesta, kde môžu tráviť čas s rodinou. Koncept v sebe zahŕňa aj príbeh o Čertovej skale, čím sa zvýši aj povedomie o miestnej histórii nielen pre obyvateľov, ale aj pre návštevníkov.