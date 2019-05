TASR

Dnes o 08:07 čítanie na minútu 0 zdieľaní Lašák Godlovi veril, rybička ho neprekvapila

Slováci sa zo šampionátom rozlúčili triumfom nad Dánskom v nájazdoch, Denis Godla v bránke v rozstrele ani raz neinkasoval. Predviedol aj bravúrny zákrok, tzv. "rybičku", keď vypichol puk Reginovi.

Na snímke vľavo Nick Olesen (Dánsko), vpravo brankár Denis Godla (Slovensko) v zápase základnej A-skupiny Slovensko – Dánsko na 83. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v Košiciach 21. mája 2019. — Foto: TASR – František Iván

Košice 21. mája (TASR) - Ján Lašák si na hodnotenie brankárskych výkonov na hokejovom šampionáte chvíľku počká. Komplexnejšiu analýzu si nechá rozležať v hlave, ale aj jeho, rovnako ako hráčov, veľmi škrie konečný výsledok tímu. Bývalý skvelý reprezentačný brankár stál na striedačke slovenského mužstva počas MS po prvý raz vlani, domáci šampionát však prežíval emotívnejšie.

Slováci si výkonmi na MS naklonili národ, ale od postupu do štvrťfinále ich delili naozaj iba sekundy. "Moje pocity po Kanade a Nemecku sa nezmenili, stále ma to hnevá. Ako tréner to prežívam veľmi intenzívne. Mám teraz v sebe vysoké emócie čo sa týka radosti, ale aj čo sa týka sklamania a smútku," povedal Lašák.

"Viem, že to robieva, my sme sa o tom rozprávali, robil to aj na tréningu a aj v tejto sezóne to urobil v zápase. Mňa to neprekvapilo," uviedol Lašák. Tréner brankárov Godlovi veril a nad prípadnou výmenou pred rozstrelom neuvažoval: "Bol by som najhorší tréner na svete, ak by som mu neveril."

Za Lašákom sa pred svojím nájazdom vybral aj prvý exekútor Slovákov, Marián Studenič. "Pýtal sa ma, čo si myslím o brankárovi. Aj tak však urobil niečo iné. Povedal som mu, že musí urobiť to, čomu najviac verí."

Po zápase si hráči spolu s divákmi užívali rozlúčku Ladislava Nagya, Lašák s ním zažil veľa rokov na ľade a spoločne dosiahli aj niekoľko úspechov. Majú zlatú medailu z MS z roku 2002 z Göteborgu, ale bývalý brankár spomína najviac na niečo iné: "Rok 1999 keď sme boli tretí vo Winnipegu. To bolo úžasné, boli sme mladí chalani. Všetko sa točilo okolo Laca."