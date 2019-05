TASR

Koncertný film Svätenie jari predstavuje skvelé interpretačné výkony

Koncert z diel J. S. Bacha, D. Šostakoviča a I. Stravinského v interpretácii Skutovcov nakrúcali v máji 2018 počas dvoch dní v Moyzesovej sieni Univerzity Komenského v Bratislave.

Ilustračná snímka — Foto: TASR/Lukáš Grinaj

Bratislava 21. mája (TASR) - V bratislavskom Kine Lumiére mal v utorok premiéru koncertný film Svätenie jari. Mimoriadny interpretačný výkon v ňom podávajú dvaja medzinárodne renomovaní klaviristi Miki Skuta a Nora Skuta.

"Spoločne s Adrianom Rajterom sme ich videli v novembri 2015 na koncerte s identickým programom v Nitre. Spolu s publikom sme zažili veľmi silnú hudobnú katarziu zo skvelých diel a mimoriadnej interpretácie," priblížil genézu 70-minútového filmu jeho kreatívny producent Anton Popovič, ktorý sa postaral aj o hudobnú réžiu. "Povedali sme si, že sa to musí zachytiť, aby to zostalo aj ako kultúrna pečať o výnimočnej schopnosti našich interpretov Mikiho Skutu a Noriky Skutovej. Hľadali sme optimálnu formu stvárnenia spolu s režisérom Matejom Benešom a ďalšími skvelými tvorcami," povedal pre TASR Popovič.

Koncert z diel Johanna Sebastiana Bacha, Dmitrija Šostakoviča a Igora Stravinského v interpretácii Skutovcov nakrúcali v máji 2018 počas dvoch dní v Moyzesovej sieni Univerzity Komenského v Bratislave. "V koncertnej sále s výbornou akustikou, na dvoch excelentných nástrojoch. Chceli sme k záznamu pristúpiť maximalisticky, požiadali sme interpretov, nech si vyberú nástroje, na ktoré chcú hrať," vysvetlil k záznamu, v ktorom popri hudobníkoch hrajú hlavnú úlohu aj dve koncertné krídla Fazioli dovezené pre účely filmového spracovania z Viedne.

"Vybrali sme si dvojdňovú realizáciu, pretože sme chceli mať veľa kamerového materiálu, v podstate na každý moment koncertu sme mali natočených 14 alebo 15 záberov, aby sme vytvorili mimoriadnu zvukovú a obrazovú plasticitu. Zvuk sme snímali so 14 mikrofónmi," dodal k filmu, ktorý vyrobila RTVS. Réžiu a strih mal na starosti Matej Beneš, hlavným kameramanom bol Ján Meliš. Ako kreatívny producent sa spolu Antonom Popovičom pod projekt podpísal Adrian Rajter.

"Bolo to niečo medzi živým koncertom a nahrávaním v štúdiu. Urobili sme veľké celky a potom sme sa vracali k určitým momentom, ktoré sme chceli opraviť, čiže celý čas sme museli držať v hlave miesta, ktoré by sme si ešte vedeli inak predstaviť," zaspomínala si na nakrúcanie v prítmí, v prítomnosti ôsmich kamier Nora Skuta. "Keď sme to prvýkrát videli, boli sme fascinovaní, čo sa z toho urobilo, veľká vďaka tímu, ktorý na tom pracoval," dodal Miki Skuta.

Čiernobiely film Svätenie jari exponujúci koncertný výkon chcú tvorcovia uviesť na festivaloch v artových sekciách. Podľa Popoviča tiež odštartoval sériu ďalších projektov: "Jeden práve boli točiť v kaštieli Betliar, bude o excelentnom triu basetových rohov, takže pokračujeme v úsilí predstavovať mimoriadne interpretačné výkony."