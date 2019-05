TASR

Lašák si nedal pozor a prezradil, že Ramsay končí

Lašák po zápase s Dánskom vyšiel z kabíny dojatý a odmietol zhodnotiť vystúpenie slovenských hokejistov na MS. Ospravedlnil sa s tým, že ho práve zaplavili veľké emócie.

Na snímke tréner Slovenska Craig Ramsay tlieska svojim zverencom počas zápasu základnej A-skupiny Slovensko - Kanada na 83. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v Košiciach 13. mája 2019. — Foto: TASR - Martin Baumann

Košice 21. mája (TASR) - O tom, či Kanaďan Craig Ramsay bude pokračovať vo funkcii hlavného trénera slovenskej hokejovej reprezentácie sa rozhodne po volebnom kongrese SZĽH (26. júna). Povedal to generálny manažér reprezentácie Miroslav Šatan, Ramsay však v kabíne naznačil, že zápas s Dánskom na MS v Košiciach 2019 mohol byť pre neho posledný.

Tréner brankárov Lašák po zápase s Dánskom vyšiel z kabíny dojatý a odmietol zhodnotiť vystúpenie slovenských hokejistov na MS. Ospravedlnil sa s tým, že ho práve zaplavili veľké emócie.

"V šatni sme mali veľké emócie, ospravedlňujem sa, ale nie je vhodná chvíľa na nejaké analýzy. Rozlúčka Laca Nagya bola emotívna, ale slová Craiga Ramsaya boli asi ešte emotívnejšie. Toľko vecí, ktoré nás naučil a najmä mladých chlapcov, to je úžasné. Ukázal nám, ako sa máme správať, akí máme byť ľudia a profesionáli. Som z toho ešte viac dojatý, ako z Lacovej rozlúčky," povedal Lašák.

O pokračovaní Kanaďana na slovenskej striedačke visí otáznik. "On nám už pred zápasom hovoril, ako si to užíval a ako to má rád. Už vtedy to bolo silné. Ale či bude pokračovať, to nie je otázka na mňa," dodal Lašák.

Ramsay zasadol na slovenskú striedačku po MS 2017 a podpísal zmluvu na dva roky. "Čas pri slovenskej reprezentácii som si skutočne užíval a vždy budem ochotný pomôcť. Ale o pokračovaní som zatiaľ neuvažoval, keďže sa vždy sústredím len na jednu vec. Ešte sme sa o tom nerozprávali," povedal tréner ešte v pondelok pred posledným duelom na šampionáte.

Na júnovom kongrese sa bude voliť nový prezident zväzu. Po ňom by sa mal vytvoriť aj nový realizačný tím reprezentácie vrátane generálneho manažéra a hlavného trénera.