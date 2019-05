Nagya škrie predčasný koniec, rozlúčku si užil

TASR

Práve z jeho hokejky padol víťazný gól Slovákov v ich záverečnom zápase na MS 2019 a bola to pekná bodka za kariérou.

Na snímke uprostred Ladislav Nagy počas rozlúčky s hokejovou kariérou v Steel Aréne po zápase základnej A-skupiny Slovensko – Dánsko na 83. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v Košiciach 21. mája 2019. — Foto: TASR

Košice 21. mája (TASR) - Hoci by si ešte trúfol aspoň dva roky, stačilo. Boľavé telo povedalo stop a je čas prenechať žezlo mladším. Ladislav Nagy oslávi 1. júna 2019 okrúhlu štyridsiatku a zápas proti Dánsku na domácich MS v Košiciach bol pre neho posledný v hráčskej kariére.

Organizátori mu priamo po zápase v Steel Aréne pripravili krásnu rozlúčku. Moderátor zreprodukoval jeho kariéru, na kocke sa objavili videá s pamätnými momentmi a potom prišiel na ľad Generálny manažér Miroslav Šatan, prezident zväzu Martin Kohút aj Nagyova manželka a obe deti. Diváci mu niekoľkokrát predviedli potlesk postojačky. Sám hráč vnímal rozlúčku emotívne, ale podľa vlastných slov na neho všetko doľahne až na druhý deň.

"Ja som si tu na MS užíval každý jeden zápas. Bolo to nádherné. Ľudia boli fantastickí, boli náš šiesty hráč. Ale nechceli sme takto skončiť. Nemôžeme sa ľutovať tým, že sme hrali pekný hokej, proste sme to nezvládli. Mali sme ísť ďalej, nie skončiť takto. Mužstvo malo hrať viac zápasov."

Diváci pripravili slovenskému hokejistovi búrlivé ovácie, na ľad mu prišli poďakovať aj jeho najbližší, manželka s deťmi. "Všetko na mňa doľahne asi zajtra. Dnes si to chcem užiť s chalanmi. Všetkým fanúšikom a manželke ďakujem. Zvlášť manželke, pretože mi vytvorila taký skvelý servis, že ja som ešte vďaka tomu mohol doteraz hrať."

Nagy vedel už pred rozhodujúcim gólom v nájazdoch, ako ho zakončí: "Mišo Handzuš ma posielal ako prvého, ale ja som nechcel ísť. Chcel som vidieť, ako sa pohybuje brankár. Keď som videl, že je zapichnutý v bránke, vedel som, že to budem dávať hore. Vystrelil som, trafil som, za víťazstvo som rád, ale my sme mali hrať ďalší zápas."

Puk zo zápasu si Nagy odloží do vitrínky, ale výsledok z domáceho šampionátu ho bude dlho mrzieť. Nemrzí ho však rozhodnutie skončiť s hokejom. "Dobre sme hrali, ale takticky sme to nezvládli. Mohol by som ešte dva roky potiahnuť, ale mám toho dosť. Stačilo, bolí ma všetko," usmial sa.

Nagy odohral na medzinárodnej scéne celkovo 122 zápasov, v ktorý strelil 36 gólov. Predstavil sa na ôsmich majstrovstvách sveta, z ktorých má jedno zlato (2002) a jeden bronz (2003). Dvakrát štartoval na MS hráčov do 20 rokov (bronz 1999), raz na "osemnástkach." Predstavil sa aj na Svetovom pohári (2004) a v roku 2018 reprezentoval na zimnej olympiáde v Pjongčangu.

Vrcholom jeho reprezentačnej kariéry bolo zlato z MS v Göteborgu, obdobného úspechu na klubovej scéne sa však nedočkal. Na majstrovský titul nedosiahol ani v materskom HC Košice, v ktorého drese strávil aj záverečné tri sezóny aktívnej kariéry. Ako kapitán viedol "oceliarov" v rokoch 2016-2019, no tím vo všetkých troch sezónach stroskotal už vo štvrťfinále najvyššej domácej súťaže.

Nagy zanechal výraznú stopu vo viacerých prestížnych súťažiach vrátane NHL. V nej sa objavil v dresoch St. Louis Blues, ktorý ho v roku 1997 draftoval zo 177. miesta, ale aj Phoenixu Coyotes, Dallasu Stars a Los Angeles Kings. V NHL odohral celkovo 453 zápasov, v ktorých dosiahol bilanciu 117 gólov, 198 asistencií a 315 kanadských bodov.

Po sezóne 2007/2008 sa rozhodol pre odchod do KHL a následne odohral dve sezóny za Severstaľ Čerepovec. Postupne si ešte zahral za HK Poprad, švédske MoDo Örnsköldsvik, Lev Poprad a Dinamo Minsk v KHL a fínsky Jokerit Helsinki. Po dvoch sezónach vo farbách Slovana Bratislava v KHL sa rozhodol pre návrat do Košíc.

