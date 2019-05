Dominika Pacigová

Karol prešiel svet na bicykli: Boje prebiehali len pár kilometrov od neho, zobudil sa aj vedľa škorpióna

Na cestách strávil viac ako tri roky a najazdil viac ako 65-tisíc kilometrov.

BRATISLAVA 22. mája - Karol Voltemár sa v roku 2013 vydal na cestu okolo sveta na bicykli. Zažil príjemné, ale i menej príjemné situácie, stretol sa s kriminalitou i množstvom ľudí. Nehoda v Iráne či horúčka dengue mu sčasti skomplikovali dobrodružnú jazdu.

Obľúbené miesta

Víza riešil zväčša počas cesty okolo sveta. „Víza som mal zabezpečené po Irán, pretože som sa dozvedel, že ich nemôžem riešiť niekoľko mesiacov dopredu,“ prezradil.

Cesta mu zmenila pohľad na svet. Ako cestovateľ by sa vrátil na mnohé miesta. „Určite by som sa chcel vrátiť do Iránu, aby som si mohol naplno užiť krajinu. Ďalšou zastávkou by bola Čína či Nový Zéland. Veľmi rád sa však vraciam do juhovýchodnej Ázie, Thajska, Indonézie či Turecka,“ objasnil.

Dobrodružná cesta

Austrália je špecifická množstvom jedovatých živočíchov. Jedného dňa sa zobudil vedľa škorpióna. „Myslel som si, že hady, škorpióny či iné živočíchy sa nachádzajú len v odľahlých častiach, ale mýlil som sa. Hneď v prvý deň, čo som kempoval, som spozoroval škorpióna pri mojej hlave. Od tohto dňa som si vždy staval stan s ochranou sieťkou a dával si väčší pozor,“ povedal.

Pre tých, ktorí sa rozhodnú pokračovať v jeho šľapajach, má niekoľko odporúčaní. „Ľudia by sa mali dobre pripraviť a nepreceňovať sa. Dôležitú rolu zohráva aj vybavenie a vopred pripravený približný plán. A v neposednom rade, dobrodružstvo by si mal každý cestovateľ užiť a nemal by nasledovať kroky iných,“ dodal.