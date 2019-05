P. Pellegrini odcestoval do Paríža na ministerské zasadnutie OECD

TASR

Na snímke predseda vlády SR Peter Pellegrini. — Foto: TASR Roman Hanc

Bratislava 21. mája (TASR) – Slovenský premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) odcestoval v utorok popoludní do Paríža na ministerské zasadnutie Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD). Na stretnutí by sa malo podpísať aj ministerské vyhlásenie k téme digitalizácie. Pracovná cesta predsedu vlády by mala trvať do štvrtka (23. 5.).

Slovensko v súčasnosti predsedá Rade OECD na ministerskej úrovni. Za tému predsedníctva si zvolilo využitie digitálnej transformácie pre udržateľný rozvoj: príležitosti a výzvy. Zasadnutie Rady OECD by mal otvoriť predseda vlády SR Peter Pellegrini spolu s generálnym tajomníkom OECD Ángelom Gurríom.

Súčasťou OECD týždňa je aj OECD Fórum, ktoré trvá od 20. do 21. mája. Predstavuje priestor na diskusiu medzi predstaviteľmi verejného a súkromného sektora, občianskej spoločnosti, obchodných združení, zástupcov akademickej komunity a médií.

Ďalšími členmi delegácie sú podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši, minister financií Ladislav Kamenický, minister hospodárstva SR Peter Žiga (všetci Smer-SD), ministerka školstva SR Martina Lubyová (nominantka SNS) aj bývalý minister financií a zvolený guvernér Národnej banky Slovenska Peter Kažimír.

Predsedníctvo SR v Rade OECD na ministerskej úrovni je vyústením celoročnej prípravy, ku ktorej si predsednícka krajina prizýva nielen Sekretariát OECD, ale aj dve podpredsednícke krajiny, zohľadňujúc regionálne vyváženie členstva OECD. Slovensko si na spoluprácu prizvalo Kanadu a Kórejskú republiku. Rada OECD zasadá raz ročne na úrovni ministrov. Cieľom je prediskutovať vybrané kľúčové témy a stanoviť priority pre prácu OECD na nadchádzajúce obdobie.