TASR

Dnes o 16:22 čítanie na 3 minúty 0 zdieľaní Piata lajna zažila v Košiciach historický úspech: Neuveriteľné

Great Britain Supporters Club (GBSC) - Klub priaznivcov Veľkej Británie založili krátko pred predchádzajúcou účasťou krajiny v elitnej kategórii MS v roku 1994.

Na snímke fanúšikovia Veľkej Británie v zápase základnej A-skupiny Francúzsko – Veľká Británia na 83. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v Košiciach 20. mája 2019. — Foto: TASR – František Iván

Košice 21. mája (TASR) - Hovoria si "Piata lajna", fungujú už vyše 25 rokov a sprevádzajú britské hokejové reprezentácia na majstrovstvách sveta všetkých kategórií. Okrem združovania fanúšikov a spoločných výjazdov sa aktívne zapájajú aj do organizovania zbierok pre hráčov, trénerov či rozhodcov. Nechýbali ani v pondelok v Košiciach, kde oslavovali senzačný triumf nad Francúzskom 4:3 po predĺžení a záchranu medzi elitou.

"Je to niečo neuveriteľné. Reprezentáciu sledujem už 23 rokov, bol som na 45 majstrovstvách sveta všetkých kategórií a toto je pre mňa najväčší zážitok," povedal pre TASR Andy Smith, sekretár GBSC pre sekciu členstva.

Great Britain Supporters Club (GBSC) - Klub priaznivcov Veľkej Británie založili krátko pred predchádzajúcou účasťou krajiny v elitnej kategórii MS v roku 1994. Briti sa vtedy prebojovali do A-divízie prvýkrát od roku 1962, v talianskom Bolzane však prehrali všetkých päť duelov, nezískali ani bod a zostúpili. Odvtedy sa pohybovali na rozhraní druhej a tretej divízie. GBSC však nezanikla, naopak postupne naberala viac členov a v pondelok v Košiciach zažila triumfálny úspech.

"Keď sme sa naposledy vyštverali z C-divízie, cez B-divíziu do Á-čka pred 25 rokmi v Bolzane, tak tam bola skupinka asi 30 fanúšikov a všetci išli na turnaj samostatne. Niektorých 'ošklbali' na hoteloch, iní stratili batožinu, takže si museli pomáhať navzájom," uviedol Smith.

Vtedy prišiel nápad zorganizovať fanklub. Zrodil sa v hlavách Allana a Annette Petrieovcov, aby združili priaznivcov a ako skupina mohli vyrokovať lepšie podmienky na cestovanie, ubytovanie či zháňanie vstupeniek na zápasy reprezentácie. "Ja som ich stretol pred 23 rokmi a pozrite, dnes sme tu. Za svoj prácu dostali aj uznanie, obaja sú zapísaní v Sieni slávy britského ľadového hokeja."

GBSC sa postupne rozrastal, ešte pred tromi rokmi mal síce len okolo 250 členov, no teraz je to vyše 800 a po záchrane na MS v Košiciach určite pribudnú ďalší. "Hokej je vo Veľkej Británii stále viac a viac populárny. Chodili k nám hráči zo Severnej Ameriky, aby sa ukázali v Európe. Zostali jednu - dve sezóny v Británii a potom sa presunuli do ďalších krajín, najmä Nemecka. Teraz však už zostávajú u nás, pretože úroveň je o dosť vyššia. Aj v reprezentácii sú už takmer všetci hráči britskí rodáci, pár je ich naturalizovaných, no aj tí hrajú už niekoľko rokov v krajine. Takže to stále rastie," priblížil Smith.

Klub sa stará najmä o organizáciu výjazdov, ubytovanie a zastrešenie fanúšikov na turnajoch. V Košiciach ich má na starosti vyše 400, bývajú v šiestich rôznych hoteloch po regióne. Smith priznal, že problémy boli so vstupenkami. "Zháňali sme ich na všetky zápasy. Úprimne, tu na Slovensku to bola nočná mora, keďže ste predali všetky lístky veľmi skoro, i keď sme povedali, že máme toľko fanúšikov." No to zďaleka nie je jediná aktivita GBSC. Zameriava sa aj na získavanie finančných prostriedkov od verejnosti pre tím a zbierky na podporu zranených či chorých hráčov, trénerov i rozhodcov. "Keďže nedostávajú žiadne príspevky od centrálnych športových organizácií, nemajú veľa prostriedkov," uviedol Smith.

Pre oddaných fanúšikov a ich nadšenie prišla odmena v pondelok večer. V zápase o všetko prehrávali s Francúzmi už 0:3, no do konca hracieho času dokázali vyrovnať a v predĺžení dokonal senzačný obrat Ben Davies. Briti tak zopakovali scenár z vlaňajšieho turnaja A-skupiny I. divízie MS. V Budapešti potrebovali v záverečnom zápase s domácim tímom aspoň bod na istotu postupu, ešte desať minút pred koncom zápasu však prehrávali 0:2. To ich ale nezlomilo, 15,8 sekundy pred koncom riadneho hracieho času vyrovnali a zabezpečili si účasť medzi elitou. V nájazdoch navyše strhli víťazstvo na svoju stranu. "Odvtedy máme všetci tričká s veľkým nápisom 15,8 s - zlatý moment. Teraz sme vyhrali po predĺžení, je to neuveriteľné. Rovnako ako tím, aj nás stálo veľa síl, aby sme sa sem dostali."

Kým väčšina Britov oslavovala v Košiciach do skorého rána, dvaja z hlavných členov GBSC nezaháľali a v utorok sa už presunuli domov. Opäť ich totiž čaká náročná úloha - vybavovať cestu a ubytovanie na budúcoročné MS do Švajčiarska a ako dúfajú, ešte pre viac fanúšikov ako teraz v Košiciach. "Čaká nás taká istá práca, ale to mi vôbec nevadí. Žene sa vrátim domov zase až o rok," dodal so smiechom Smith.