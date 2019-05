TASR

Dnes o 15:52 čítanie na 4 minúty 0 zdieľaní Česko vyhralo so Švajčiarskom v B-skupine, Helvéti na štvrtom mieste

Na snímke Simon Moser (Švajčiarsko) a brankár Patrik Bartošák (Česko) v zápase základnej B-skupiny medzi Českom a Švajčiarskom na 83. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v Bratislave, 21. mája 2019. — Foto: TASR - Michal Svítok

Bratislava 21. mája (TASR) - Českí hokejisti zvíťazili vo svojom záverečnom zápase v B-skupine MS nad Švajčiarskom 5:4 a v tabuľke obsadia s 18 bodmi s najväčšou pravdepodobnosťou druhé miesto. Na štvrťfinále tak zostanú v Bratislave a stretnú sa s tretím tímom A-skupiny. Na tretiu priečku by mohli klesnúť iba v prípade, ak by Švédi vo večernom dueli zdolali Rusko o tri góly, pričom by skórovali najmenej päťkrát (teda keby vyhrali 5:2, 6:3, 7:4... atď). Česi môžu ešte skupinu aj vyhrať, potrebovali by však víťazstvo "troch koruniek" presne v pomere 3:0.

Švajčiari sa mohli v tabuľke posunúť len v prípade trojbodového víťazstva a preto v závere za stavu 4:4 odvolali brankára, čo využil obranca Jan Rutta a strelou do prázdnej bránky rozhodol o výhre ČR. Helvéti skončili v B-skupine so ziskom 12 bodov na štvrtej priečke. Na štvrtkové štvrťfinále tak vycestujú do Košíc a stretnú sa s víťazom A-skupiny.

B-skupina (Bratislava): Česko - Švajčiarsko 5:4 (1:1, 3:1, 1:2) Góly: 13. Voráček (Kovář, Frolík), 21. Simon (Voráček, Hronek), 27. Frolík (Voráček, Simon), 29. Kubalík (Simon), 59. Rutta – 3. Frick (Martschini, Scherwey), 27. Scherwey (Martschini, Kurashev), 42. Scherwey (Weber, Martschini), 57. Niederreiter (Josi, Hischier). Rozhodovali: Björk (Švéd.), Romasko (Rus.) - Goľjak (Biel.), Oliver (USA), vylúčení: 7:7 na 2 min., presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 9085 divákov. Česko: Bartošák - Hronek, Musil, Rutta, Moravčík, Gudas, Kolář, Sklenička – Voráček, Simon, Frolík – Jaškin, Faksa, Vrána – Gulaš, Kovář, Kubalík – Řepík, T. Zohorna, Palát - H. Zohorna Švajčiarsko: Berra (27. Mayer) – Josi, Weber, Genazzi, Loeffel, Diaz, Frick, Fora – Andrighetto, Haas, Niederreiter - Hofmann, Hischier, Fiala - Scherwey, Kurashev, Martschini - S. Moser, Bertschy, Ambühl - Rod

Švajčiari už aj s novou posilou Niederreiterom boli v úvode živší, presnejšie si prihrávali a v 3. min. išli zaslúžene do vedenia. Martschini spoza bránky nabil medzi kruhy Frickovi a ten nedal Bartošákovi šancu. Helvéti mali viac z hry až do 10. min., keď zápas na sedem minút prerušila výmena plexiskla. Po nej sa obraz hry zmenil, Česi sa skoncentrovali a v 13. min. využili presilovku, keď po rýchlom prečíslení zužitkoval prihrávku Kovářa strelou z prvej Voráček - 1:1. Druhá tretina odštartovala kontroverzným momentom. Faulovaný Simon zostrelil Berru, pričom v páde "doviezol" puk za bránkovú čiaru. Po trénerskej výzve Říhu sa arbitri poradili s videorozhodcom a gól napokon uznali, keďže podľa nich nešlo o nedovolené bránenie brankárovi. Darmo švajčiarski hráči protestovali. Nesústredení o chvíľu neskôr pustili do brejku Frolíka, ten strelou medzi betóny zvýšil na 3:1 a vyhnal z bránky Berru, ktorého nahradil Mayer. Striedanie Švajčiarov opätovne nakoplo a už o 29 sekúnd znížil Scherwey aj za pomoci Jaškinovej rukavice. Výborný forčeking Simona ale vzápätí viedol ku gólu Kubalíka na 4:2. Zápas v úžasnom tempe pokračoval v tretej časti. Švajčiari si vytvorili chvíľami drvivý tlak, najaktívnejší hráč Scherwey znížil na rozdiel jedného gólu, ďalšie šance zlikvidoval Bartošák. Helvéti sa dočkali vyrovnania v 57. min., z dorážky sa presadil nový muž v zostave Niederreiter. Posun v tabuľke garantovalo Švajčiarom iba víťazstvo v riadnom čase, preto v závere za stavu 4:4 odvolali brankára. Power play im ale nepriniesla úspech, naopak Rutta do prázdnej bránky rozhodol o triumfe ČR.

hlasy po zápase (ČT Sport):

Jan Rutta, strelec víťazného gólu ČR: "Pri góle som chcel hlavne prejsť cez červenú čiaru, aby nebolo zakázané uvoľnenie. Našťastie som to trafil. Dúfam, že v mojej kariére prídu ešte dôležitejšie góly, že ten najdôležitejší nebude do prázdnej bránky. Je super, že zostaneme v Bratislave. Bol to dobrý zápas, bolo vidno, že žiadnemu tímu sa do Košíc veľmi nechcelo."

Michael Frolík, útočník ČR (1+1): "Oba tímy potrebovali vyhrať a tak to na ľade vyzeralo. Švajčiari začali agresívne, vybehli na nás, my sme mali horší štart, potom sme sa zdvihli, odohrali super druhú tretinu. V tretej sme si to mali lepšie postrážiť a lepšie uhrať. Nechali sme ich vrátiť sa do zápasu, nakoniec sme, našťastie, dali v závere gól do prázdnej bránky a máme tri body."

Miloš Říha, tréner ČR: "Sme spokojní. Trošku sme zaspali začiatok zápasu, vstúpili sme doň tak, ako sme nechceli. Švajčiari boli aktívnejší, nechali sme sa provokovať, hľadali niečo, čo nie je hokej. Po prvej tretine sme si k tomu v šatni niečo povedali a vrátili sa k tomu, čo sme chceli hrať. Pri góle Simona sme vedeli, že musí byť uznaný, preto sme použili trénerskú výzvu. V tretej tretine sme si mysleli, že Švajčiari už nebudú vládať, lenže oni hrali výborne a mali sme problémy. Tá hlava tam chýbala, bolo to emóciách, vrhali sme sa do útoku a potom prepadali do troch, namiesto toho, aby sme bránili a počkali si na ich chyby. Vidieť však, že mužstvo má svoju silu a charakter. Brankár Bartošák nás v závere neuveriteľne podržal, mal byť vyhlásený za nášho najlepšieho hráča."

Tabuľka B-skupiny: 1. Rusko 6 6 0 0 0 29:3 18* 2. Česko 7 6 0 0 1 39:14 18* 3. Švédsko 6 5 0 0 1 37:14 15* 4. Švajčiarsko 7 4 0 0 3 27:14 12* --------------------------------------- 5. Lotyšsko 6 2 0 0 4 17:19 6 6. Nórsko 6 2 0 0 4 18:29 6 7. Taliansko 7 0 1 0 6 5:48 2 --------------------------------------- 8. Rakúsko 7 0 0 1 6 9:40 1**

* - istý postup do štvrťfinále

** - vypadnutie z A-kategórie