Klaudia Fiolová

V Bratislave vznikla nová škôlka pre psy. Vášho maznáčika vám tu postrážia, kým ste v práci

V Bratislave vznikla škôlka, ktoré je špeciálne vytvorená pre stráženie štvornohých miláčikov.

Škôlka pre psíkov — Foto: Archív: Dogy denná škôlka

BRATISLAVA, 21. máj - V Bratislave vznikla špeciálna škôlka pre psy s názvom Dogy denná škôlka, v ktorej vám postrážia vášho psíka počas dňa. Keďže väčšina ľudí nemá priestor a čas, aby sa počas pracovnej doby starala o svoje domáce zvieratko, Nikol a Milan prišli so zaujímavým riešením. Od pondelka do piatku sa vám počas pracovných hodín postarajú o psíka a váš maznáčik tak nemusí byť sám doma bez dohľadu.

Dogy denná škôlka Foto: Archív: Dogy denná škôlka

O psíkov je postarané počas pracovných hodín Foto: Archív: Dogy denná škôlka

Ako prišiel nápad otvoriť škôlku pre psov?

Tento nápad prišiel ešte dávnejšie, no zrealizovaný bol trošku neskôr. Odmalička som túžila mať psíka, no nebolo to také jednoduché. Každý deň som chodila do školy a vzhľadom na to, že nikto nebýval doma, tak psíka som mať nemohla. S bratom sme celý čas túžili po psíkovi, ale otec nám vravieval: "Neviete sa postarať ani o seba, kto sa bude starať o psa?" Takisto aj môj priateľ, s ktorým sme rozbehli podnikanie škôlky, mal podobný problém. Keď bol malý, tak mali doma psíka, no počas dňa s ním nemal kto byť, kedže rodičia robili a deti chodili do školy, ako v každej rodine. Keď psík býval sám doma, nepáčilo sa mu to a robil "naschvál" zle, aby si získal pozornosť. No tú však nevedel dostať. Takže toto bol taký retrospektívny pohľad a hlavný dôvod nad zamyslením a otvorením škôlky pre psov. Viem, že v dnešnej dobe nie je ľahké mať psíka, kedže väčšina ľudí pracuje od pondelka do piatku a nemá ako byť s ním celý deň. Práve preto otvorenie škôlky: aby ľudia, ktorí chcú mať psíka, ho aj naozaj mohli mať a nemuseli sa zbytočne strachovať a obmedzovať.

Odkedy funguje škôlka pre psíky?

V podstate sme začali už v marci tohto roku, ale oficiálne máme otvorené asi od polovice apríla. Takže sme v podstate novootvorení.

Aký je rozdiel medzi klasickým psím hotelom a vašou škôlkou?

Psí hotel sa prevažne zameriava na stráženie psíkov nonstop 24 hodín denne a je orientovaný a sústredený hlavne na dlhšie pobyty, ktoré zahŕňajú aj nočné stráženie. Škôlka má význam doslova škôlky - presne ako ľudská škôlka pre deti. Pred prácou prinesiete psíka a po robote si ho zase vyzdvihnete.

Škôlka je otvorená počas pracovných dní Foto: Archív: Dogy denná škôlka

Nikol a Milan sa starajú o psíkov Foto: Archív: Dogy denná škôlka

Škôlka má k dispozícii aj dvor alebo sa nachádza v byte?

Škôlka sa nachádza v obchodnom priestore na prízemí s výkladom z ulice. Dvor k dispozícii nemáme, avšak máme kúsok od priestoru krásny trávnik na venčenie, každé 3 hodiny chodíme psíkov venčiť.

Akú máte kapacitu?

Maximálnu kapacitu na deň máme v podobe 10 psov. Samozrejme, záleží aj od veľkosti plemena. My sa prevažne sústreďujeme na malé až stredné plemená.

Kto stráži psíky?

V podstate sa striedam ja s priateľom. Prevažný čas som v škôlke ja, kedže priateľ má iné zamestnanie a len mi vypomáha, keď môže.

Aké sú podmienky pre psíčkárov, ak k vám chcú priniesť svojho domáceho maznáčika?

1. Zákazník môže priniesť len takého psa, ktorý je naučený všeobecným návykom.

2. Pes nesmie byť agresívnej povahy.

3. Pes musí byť priateľský a spoločenský.

4. Ak má majiteľ psa výnimočné požiadavky, ako napr.: v presný čas počas obeda jesť a pod., poprosíme majiteľa, aby svojmu psovi priniesol vlastné granule a túto skutočnosť oznámil pri registrovaní sa v prvý deň návštevy.

5. Všetky skutočnosti o zdravotnom stave psa je majiteľ povinný oznámiť pri registrovaní v prvý deň.

6. Majiteľ je povinný prísť pre svojho psa v riadnom pracovnom čase prevádzky (7:00-19:00).

7. Pes pri celodennom vstupe bude pravidelne venčený, každé 3 hodiny.

8. Maximálna kapacita na deň je 10 psov.

9. Do škôlky výhradne prijímame psy malého a stredného plemena (vieme spraviť aj výnimku).

10. Pri celodennom vstupe je potrebné nechať psovi obojok/postroj u príslušného pracovníka škôlky.

11. Pes musí mať platné všetky povinné očkovania a tiež je zaočkovaný proti kotercovému kašľu.

12. Je zdravý (nemá žiadne infekčné ochorenie).

13. Je odčervený a nemá vonkajšie parazity (blchy a pod.).

Pred robotou si môžete priniesť psíka a po robote ho vyzdvihnete Foto: Archív: Dogy denná škôlka

V škôlke sa prevažne sústreďujú na menšie plemená Foto: Archív: Dogy denná škôlka

Aká je cena stráženia?

Máme 1 hodinové vstupy 2 € (každá hodina), poldenný vstup (6h) 8 €, celodenný vstup (12h) 15 €.

Fungujete celý týždeň? Ak áno, v akých časoch?

Áno, fungujeme celý týždeň od pondelka do piatku od 7:00-19:00. Víkendy iba na objednávku.

Akú máte odozvu od ľudí?

Tým, že sme ešte krátko otvorení, ľudia o nás ešte veľmi nevedia a stále sa len pomaličky dostávame do povedomia ľudí. Myslím si, že bude určite treba čas, kým sa Slováci naučia fungovať na pravidelnosti dennej škôlky pre psov. V zahraničí je to bežná vec a ľudia tam fungujú na denno - dennej báze denných škôlok pre psov. Je veľa ľudí, ktorí majú problém, kde psíka nechať počas dňa, takže škôlka je ideálnym riešením.