Dnes o 14:03 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní Murray avizuje návrat, chce sa rozohrať vo štvorhre

Dvojnásobný víťaz Wimbledonu v súčasnosti pokračuje v rehabilitácii a trénuje spoločne s Austrálčanom Nickom Krygiosom.

Britský tenista Andy Murray, archívna snímka. — Foto: TASR/AP

Londýn 21. mája (TASR) - Návrat britského tenistu Andyho Murrayho na dvorce je čoraz reálnejší. Po operácii bedrového kĺbu zvažuje, že najprv dá prednosť štvorhre. Inšpiroval ho k tomu deblový špecialista Bob Bryan, ktorý podobný zákrok absolvoval vlani v auguste a dokázal sa vrátiť do súťažného diania.

"Videl som, že Bob sa dokázal bez problémov vrátiť do štvorhry, takže si myslím, že to bude fajn. Samozrejme, ešte sa ukáže, ako sa mi bude spolupracovať s ďalším hráčom. Ak však nenastane problém, postupne by som sa chcel vrátiť do dvojhry," citovala Murayho agentúra DPA.

Dvojnásobný víťaz Wimbledonu v súčasnosti pokračuje v rehabilitácii a trénuje spoločne s Austrálčanom Nickom Krygiosom. Začiatkom mája dostal od organizátorov turnaja ATP v londýnskom Queen's Clube voľnú kartu. Či sa na ňom predstaví zatiaľ neprezradil: "Bolesť necítim, ale musím zistiť, koľko môj bok vydrž," povedal Murray.