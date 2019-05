TASR

Dnes o 13:54 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní V Rakúsku budú v pondelok rozhodovať o nedôvere kancelárovi Kurzovi

Predbežný návrh na vyslovenie nedôvery Kurzovi už ostatným politickým stranám odovzdala ľavicová strana Jetzt (Teraz).

Sebastian Kurz, archívna snímka. — Foto: TASR/AP

Viedeň 21. mája (TASR) - Rakúski poslanci budú v pondelok rozhodovať o možnom vyslovení nedôvery kancelárovi Sebastianovi Kurzovi po škandále, ktorý viedol k rozpadu vládnej koalície jeho ľudovcov s krajne pravicovou Slobodnou stranou Rakúska (FPÖ). Na tento deň totiž predseda rakúskej Národnej rady Wolfgang Sobotka zvolal mimoriadne zasadnutie dolnej komory parlamentu.

"Parlament sa zíde na mimoriadnom zasadnutí v pondelok 27. mája," povedal Sobotka novinárom. Opozícia žiadala takéto zasadnutie už túto stredu, Sobotka však zdôraznil, že chce "dať priestor kampani pred eurovoľbami", ktoré sa končia v nedeľu. Informácie priniesla agentúra AFP a rakúska verejnoprávna stanica ORF.

Predbežný návrh na vyslovenie nedôvery Kurzovi už ostatným politickým stranám odovzdala ľavicová strana Jetzt (Teraz). Momentálne je stále otvorené, či na pondelkovom zasadnutí získa väčšinu.

FPÖ a hlavná opozičná Sociálnodemokratická strana Rakúska (SPÖ) napriek signálom z predošlých dní v utorok spresnili, že zatiaľ nerozhodli, či budú súhlasiť s vyslovením nedôvery Kurzovi. V prípade schválenia návrhu by prezident Alexander Van der Bellen musel vymenovať nového kancelára, ktorý by dovládol do predčasných volieb očakávaných v septembri.