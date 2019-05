Klaudia Fiolová

Dnes o 17:19 čítanie na minútu 0 zdieľaní Jahodová mapa: Na týchto miestach si môžete nazbierať tie najčerstvejšie jahody

Sezóna tohto chutného ovocia sa už začína.

Samozber jahôd na Slovensku — Foto: TASR

BRATISLAVA, 21. máj - Čerstvé a zdravé ovocie by nemalo chýbať ani v jednej domácnosti. Najideálnejšie sú samozrejme domáce potraviny, ktoré sú pestované na našom území. Na Slovensku je mnoho miest, kde si človek môže prísť sám a nazbierať si toľko ovocia, koľko len potrebuje. Samozber jahôd je veľmi obľúbený a prináša nielen chutné dobroty, ale aj pohyb na čerstvom vzduchu.

Samozber môže znamenať spoločnú aktivitu pre celú rodinu. Foto: TASR

Domáce jahody už na mnohých miestach dozreli a sú pomaly pripravené na odber. Aj keď počasie im v poslednom období neprialo, samozber jahôd by mohol začať už koncom mája. Minulý rok sa milovníci tohto ovocia mohli tešiť na sladkú odmenu už začiatkom mája, no tento rok sa to posunie o niečo neskôr. Zber by mal trvať niekoľko týždňov, a to v závislosti od záujmu verejnosti a, samozrejme, aj počasia. Všetky samozberné miesta a ceny jahôd si môžete pozrieť na portáli Lokálny trh.

Jahodová mapa Foto: reprofoto lokalnytrh.sk

Ak sa teda nebojíte trocha práce, samozbery sú pre vás ako stvorené. Nielenže tu dostanete jahody za lepšiu cenu, ako sú bežne v supermarkete, ale navyše budú aj oveľa chutnejšie. Vyrástli priamo na poli, z ktorého ho zbierate a tak si môžete byť istí, že neprecestovali viac kilometrov ako väčšina ľudí za celý svoj život.