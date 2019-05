Film Expo predstaví aj prvý slovenský dron pre filmárske účely

TASR

V programe podujatia sú workshopy, prednášky a prezentácie technologických noviniek na podporu kreatívnej tvorby filmárov.

Bratislava 21. mája (TASR) - Vo štvrtok 23. mája sa v Bratislave uskutoční Film Expo, ktorý organizuje Asociácia slovenských kameramanov (ASK). "Prvý ročník ASK Industry Day sa bude venovať aj dronom - legislatívnym zmenám, ktoré sa týkajú vytvárania leteckých záberov a zároveň v premiére predstaví prototyp prvého slovenského dronu pre filmárske účely X-drone," TASR informovala za organizátorov Zuzana Golianová. V programe podujatia sú workshopy, prednášky a prezentácie technologických noviniek na podporu kreatívnej tvorby filmárov.

"Filmári potrebujú mať solídne technické riešenie, na ktorom sa časom nič nepokazí. Firma iFly vyvíja dron, ktorý bude ľahko transportovateľný. Do dvoch kufrov sa bude dať zbaliť veľký osemmotorový dron na lietanie s filmárskymi kamerami," vysvetľuje Jopy Hečko, Aerial DOP (kameraman leteckých záberov) a dodáva: "Väčšinou sú veľké drony nespratné a tento ich systém prekonáva konkurenciu ľahkou a rýchlou manipuláciou, skladaním, rozoberaním a nenáročným transportom. Napriek tomu, že je rozoberateľný ako väčšina dronov, čo je aj ich často slabá stránka v konštrukcii, to naozaj vyzerá až dokonale. Veď to na Film Expe aj budú mať možnosť návštevníci vidieť."

Dron, ktorý je venovaný filmárom, by mal byť tento rok dokončený. Zatiaľ ho ešte nikde neprezentovali, na ASK Industry Day má mať premiéru. Vývojári robia na projekte tri roky, za ktoré si práca na ňom vyžiadala okolo 70.000 eur. "Samozrejme, predstava o rentabilite znamená dostať sa na svetový trh. U nás sa takýto dron predá možno jeden. Ale šanca tu je, pretože v danej kategórii sú drony veľmi drahé a z mojich skúseností je ich koncept, čo sa týka celkovej kvality, solídnejší. Cestou je osloviť najlepšie tímy na svete na jeho používanie, aby sa tam osvedčil, tak ako aj Qtake je 'Made in Slovakia' a svoj úspech by si mal vybudovať v zahraničí," objasňuje Hečko.

Na tému legislatívy vytvárania leteckých záberov za pomoci UAV - dronov sa na podujatí vyjadrí Martin Jurovic, vedúci oddelenia všeobecného letectva, leteckých prác a UAV Dopravného úradu. Práve dané oddelenie legislatívu vytvára. "Legislatíva na Slovensku bola veľmi neštandardná a bola ešte donedávna jedna z najprísnejších na svete. Najnovšia informácia je, že situácia sa ozdravila a fungujeme ako všade v Európe," uzavrel Hečko.

Film Expo sa uskutoční v Ateliéroch Studia 727 od 9.00 do 20.00 h. Téma dronov a legislatívy vytvárania leteckých záberov za ich pomoci je na programe o 10.00 h.