TASR

Dnes o 08:15 čítanie na minútu 0 zdieľaní Košická A-skupina vyvrcholí šlágrom Kanada - USA

Američania v nedeľu skompletizovali postupujúcu štvoricu z košickej vetvy šampionátu. Nad Nemeckom zvíťazili 3:1, čím zarmútili slovenských reprezentantov.

Na snímke kanadskí hokejisti. — Foto: TASR - Martin Baumann

Košice 21. mája (TASR) - Tradičným zámorským derby Kanada - USA v utorok od 20.15 h vyvrcholí košická A-skupina hokejových MS. Obe mužstvá sa v doterajšom priebehu šampionátu snažili o gradáciu formy a bez väčších problémov si zabezpečili postup do štvrťfinále. Vzájomný súboj vnímajú aj ako ideálnu prípravu na štvrtkové štvrťfinále.

Kanaďanov čakal v pondelok od 20.15 h zápas s Dánskom. Pri ich predpokladanom potvrdení pozície favorita ich bodové konto narástlo na 15 bodov, čo je o jeden viac, než majú USA. Kanaďania v doterajšom priebehu prehrali iba zápas s Fínskom (1:3), víťazstvami v ostatných dueloch si zabezpečili štvrťfinále. "Myslíme vždy na najbližšieho súpera a tým je teraz Dánsko. Ale vieme, že potom hráme s USA a to bude vrchol základnej skupiny. Myslím si, že to bude atraktívne pre divákov," poznamenal obranca Darnell Nurse. Lídrom "javorových listov" je Anthony Mantha, ktorý nazbieral už 11 bodov (7+4).

Američania v nedeľu skompletizovali postupujúcu štvoricu z košickej vetvy šampionátu. Nad Nemeckom zvíťazili 3:1, čím zarmútili slovenských reprezentantov, pre ktorých tento výsledok znamenal koniec účinkovania na MS po základnej skupine. "Postup do štvrťfinále je iba jeden krok za naším cieľom. Mierime vyššie. Kanada má silný tím, ale to aj my. Bude to prestížny zápas, ktorý nás dobre pripraví na silného súpera vo štvrťfinále," poznamenal útočník Dylan Larkin, ktorý zatiaľ nazbieral 5 kanadských bodov (3+2). Lídrom Američanov je kapitán Patrick Kane s bilanciou 2 góly a 8 asistencií.

Mužstvá sa na vlaňajšom šampionáte v Dánsku stretli dvakrát. V základnej skupine sa zrodila výhra Američanov 5:4 po samostatných nájazdoch, Kanaďanov však viac mrzela prehra 1:4 v zápase o 3. miesto.