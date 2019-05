TASR

Dnes o 08:15 čítanie na 4 minúty 0 zdieľaní Proti Dánom hrajú Slováci o česť a priazeň fanúšikov

Zverenci trénera Craiga Ramsayho prišli definitívne o šancu prebojovať sa do štvrťfinále už v nedeľu. USA totiž zdolali Nemecko 3:1 a skompletizovali postupový štvorlístok z košickej vetvy.

Na snímke slovenskí hokejisti zľava Martin Marinčin, Martin Fehérváry, Tomáš Tatar, strelec gólu Matúš Sukeľ a Róbert Lantoši. — Foto: TASR – Martin Baumann

Košice 21. mája (TASR) - Slovenskí hokejoví reprezentanti sa v utorok rozlúčia s účinkovaním v A-skupine i na celom domácom svetovom šampionáte. V súboji proti Dánom im motivácia nechýba, jednoznačne ho chcú vyhrať, aby sa tak odvďačili domácim fanúšikom, ktorí počas necelých dvoch týždňov vytvorili v košickej Steel Aréne nezabudnuteľnú atmosféru.

Zverenci trénera Craiga Ramsayho prišli definitívne o šancu prebojovať sa do štvrťfinále už v nedeľu. USA totiž zdolali Nemecko 3:1 a skompletizovali postupový štvorlístok z košickej vetvy. Slováci sa napriek tomu chcú rozlúčiť s domácimi majstrovstvami sveta víťazstvom. Ak sa im to podarí, budú mať na konte 12 bodov, pričom sa stanú prvým tímom od zmeny hracieho formátu v roku 2012, ktorému tento počet nebude stačiť na postup. Pre reprezentantov spod Tatier by sa tak v podstate zopakovala situácia z vlaňajšieho turnaja v Dánsku. Vtedy nazbierali 11 bodov rovnako ako v druhej skupine domáci výber, no ani jeden z tímov nepostúpil do štvrťfinále. Na predchádzajúcich turnajoch pritom 11 bodov na postup stačilo.

Duel s Dánskom môže byť ešte aj priamy súboj o 5. priečku v A-skupine. To by však "Vikingovia" museli získať v pondelok s Kanadou aspoň jeden bod. "Mali sme dva dni voľna, dobre sme zregenerovali a pripravili sa na posledný zápas v skupine. Určite si ešte niečo pozrieme, v čom sú dobrí a v čom nie. No my musíme hrať svoju hru, hrať jednoducho a veľa korčuľovať," povedal Michal Krištof.

Slovákov bude v utorok opäť hnať dopredu vypredaná Steel Aréna, aj preto sa chcú s fanúšikmi rozlúčiť víťazstvom. "Atmosféra je fantastická, mám zimomriavky v každom zápase, ktorý vyhráme, keď hrá hymna a všetci ju spievajú. My im za to ďakujeme a na ľade sa snažíme robiť všetko, aby boli na konci šťastní," pokračoval Krištof.

Slováci odštartovali turnaj prekvapujúcim triumfom nad USA 4:1 a aj v ďalších troch dueloch predviedli dobré výkony, no body nezbierali. Po prehre s Fínskom 2:4 prišli dva pokazené závery zápasov s Kanadou (5:6) a najmä Nemeckom (2:3). Odvtedy už nemali postupové karty vo svojich rukách. Nič na tom nezmenili ani následné jasné výhry nad Francúzskom (6:3) a Veľkou Britániou (7:1). Najproduktívnejší hráč v doterajšom priebehu turnaja je Richard Pánik, ktorý pridal k jednému gólu šesť asistencií, po šesť bodov majú na konte Martin Marinčin a Tomáš Tatar (obaja 2+4). Najlepší strelec je Matúš Sukeľ s piatimi gólmi. O brankárske povinnosti sa delia najmä Marek Čiliak a Patrik Rybár, v zápase s Britániou absolvoval premiéru Denis Godla.

Dáni vyhrali v prvom zápase s Francúzskom 5:4 po nájazdoch, Nemcom podľahli tesne 1:2 a následne nasúkali Britom deväť gólov (9:0). Prehry s Fínskom (1:3) a USA (1:7) však znamenali, že prišli o šancu na postup. Pred duelom so SR mali na oddych len necelých 18 hodín, keďže v pondelok večer ich čakal ťažký zápas s Kanadou. Najproduktívnejší hráč tímu je stále päťbodový Lars Eller (2+3), ktorý však po treťom zápase nečakane opustil Košice. Po štyri body majú na konte Jesper Jensen, Nicklas Jensen (obaja 2+2), Markus Lauridsen (1+3) a Mikkel Bödker (0+4). V bránke je jednotka Sebastian Dahm.

Dáni si chcú záverečný duel s domácim výberom užiť. "Atmosféra počas slovenských zápasov je tu úžasná. Ja ju poznám ešte zo stretnutí so Slovanom v KHL. Trochu ma mrzí, že sa Slováci nedostali do štvrťfinále, myslím si, že hrali veľmi dobre. V záveroch zápasov však mali naozaj smolu, zaslúžili si viac bodov, ako nazbierali," povedal kapitán Dánska Peter Regin.

Slovensko odohralo s Dánskom dokopy 18 vzájomných stretnutí, pričom v 13 sa radovalo z víťazstiev a v piatich ťahalo za kratší koniec. Aj gólová bilancia je jasne v prospech Slovákov v pomere 73:36. Posledný vzájomný duel odohrali krajiny na MS 2017 v Kolíne a Dáni v ňom triumfovali 4:3 po samostatných nájazdoch, predtým sa šesťkrát za sebou tešili z výhry Slováci.

Jeden z najpamätnejších duelov sa viaže k MS 2010 v Kolíne nad Rýnom. Dáni vtedy vyhrali 6:0, keď všetky góly strelili počas úvodnej tretiny. "Pamätám si to, pre nás to bol veľmi dôležitý zápas, pretože práve ten nás dostal prvýkrát do štvrťfinále MS. Bodaj by sa nám podarilo vyhrať aj tento raz," dodal Regin, ktorý v spomínanom zápase strelil gól a pridal dve asistencie.

Utorňajší duel bude špecifický pre Ladislava Nagya, ktorý sa rozlúči nie len s reprezentačnou ale s celou hokejovou kariérou. "Emócie určite budú, ale ja si chcem zápas najmä užiť. Prvoradé bude, aby sme vyhrali a aby som dohral zdravý," povedal Nagy pre TASR.