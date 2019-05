TASR

A. Kiska a J. Nosko bilancovali na radnici vzájomnú spoluprácu

Podľa Kisku je BBSK iný, jeho problémy sú podstatne ťažšie a náročnejšie než napríklad v porovnaní s Nitrianskym samosprávnym krajom.

Na snímke prezident SR Andrej Kiska. — Foto: TASR Martin Baumann

Banská Bystrica 20. mája (TASR) - Za sympatickú označil banskobystrický primátor Ján Nosko rozlúčkovú návštevu s prezidentom SR Andrejom Kiskom, ktorý v pondelok navštívil Banskú Bystricu a po tom, ako sa stretol s vedením Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK), si to cez Námestie SNP namieril do historickej radnice na stretnutie s vedením mesta pod Urpínom.

"Je to sympatické. Každý ústavný činiteľ by sa mal pri ukončení svojho mandátu stretnúť so samosprávami, jej obyvateľmi, povedať aj to svoje videnie sveta a možno aj svoju pozíciu do budúcnosti," reagoval Nosko pre médiá.

Pondelňajšie stretnutie vníma ako bilancovanie vzájomnej spolupráce.

"My sme sa vždy snažili pána prezidenta informovať o tom, aké sú problémy samosprávy, kde vidíme možnosti, kde prezident môže uplatniť svoju funkciu a kde vie nájsť mediálny a komunikačný priestor pre problémy samospráv, ktorých v poslednom období nebolo málo," konštatoval Nosko, ktorý prezidentovi poďakoval a informoval ho aj o novinkách, ktoré samosprávy v rámci K8 považujú za kľúčové.

"Áno, toto je moje rozlúčkové turné, určite som tu v pozícii prezidenta poslednýkrát," poznamenal Kiska, ktorý podvečer absolvoval diskusiu s osobnosťami BBSK.