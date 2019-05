TASR

Dnes o 08:10 čítanie na minútu 0 zdieľaní Kiska počas rozlúčkového turné ocenil politiku Banskobystrického kraja

Andrej Kiska, archívna snímka. — Foto: TASR Martin Baumann

Banská Bystrica 20. mája (TASR) - Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) je určite iný, jeho problémy sú podstatne ťažšie a náročnejšie než v porovnaní napríklad s Nitrianskym samosprávnym krajom. Konštatoval to v pondelok po rokovaní s vedením BBSK v Banskej Bystrici počas "rozlúčkového turné" prezident SR Andrej Kiska.

"Áno, toto je moje rozlúčkové turné, určite som tu v pozícii prezidenta SR poslednýkrát. S predsedom BBSK sme diskutovali o tom, v akej situácii zdedil župu po predchádzajúcom županovi a so smútkom sme skonštatovali, že počas predchádzajúceho vedenia strašne upadla. Nepreinvestovali sa desiatky miliónov eur z eurofondov a je to na obrovskú škodu tohto, už aj tak nejednoduchého samosprávneho kraja, ktorého súčasťou je chudobný juh a okresy so stále vysokou nezamestnanosťou," priblížil Kiska rokovanie so šéfom kraja Jánom Lunterom.

"Často hovoríme, že cesty sú ako tepny organizmu, ak tepny v niektorej časti organizmu nefungujú, tak celá časť tela človeku odchádza. Podľa auditu, ktorý si nechal kraj urobiť, je 43 percent ciest II. a III. triedy v správe BBSK v nevyhovujúcom stave, to je 1100 kilometrov. Na to sú potrebné veľké prostriedky, to je dlh, ktorý sa ťahá a treba nájsť spôsob, ako ho odstrániť, lebo inak sa táto župa nepohne ďalej," zdôraznil prezident SR.

Kiska s Lunterom hovorili aj o školstve, ktoré by malo byť nastavené podľa potrieb hospodárstva i o zdravotníctve v kraji, ktoré trápi nedostatok odborných lekárov najmä v menších mestách a tiež ich dostupnosť.

"Som veľmi rád, že samospráva tu v Banskej Bystrici myslí dopredu na päť či 20 rokov dopredu. S radosťou môžem skonštatovať, že tu sa nemyslí na ďalšie voľby, ale na šťastie našich detí, ako vlastnou aktívnou politikou samosprávy zabezpečiť či pracovné miesta alebo zdravotnícku starostlivosť," dodal prezident SR.