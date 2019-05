TASR

Dnes o 08:09 čítanie na 3 minúty 0 zdieľaní Radolský a jeho exzverenci spomínali na postup, zahrali si exhibíciu

Na snímke dvadsaťjednotka trénera Dušana Raolského pózuje pre spoločnú fotografiu pred výročným zápasom k postupu na majstrovstvá Európy hráčov do 21 rokov a na olympijské hry do Sydney 2000 v pondelok 20. mája 2019 v Bratislave. — Foto: TASR/Jakub Kotian

Bratislava 20. mája (TASR) - Slovenský futbal si pripomína dvadsať rokov od postupu na majstrovstvá Európy hráčov do 21 rokov, odkiaľ sa reprezentácia prebojovala na olympijské hry do Sydney. Pri tejto príležitosti sa v pondelok uskutočnilo exhibičné stretnutie na novom štadióne na Tehelnom poli, na ktoré vtedajší tréner Dušan Radolský "nominoval" svojich bývalých zverencov.

Slováci sa na šampionát dostali cez náročnú kvalifikáciu, v ktorej obsadili prvé miesto v skupine v konkurencii Portugalska, Rumunska, Maďarska a Azerbajdžanu, v play off vyradili Rusko. Na záverečnom turnaji, ktorý sa uskutočnil na Slovensku, hralo iba osem tímov. Na júnových ME tejto vekovej kategórie sa predstaví dvanásť mužstiev, o dva roky už šestnásť. "Keď som sa stretol s hráčmi, vždy sa ma pýtali, 'tréner, ešte by sme sa mohli vidieť.' Rozmýšľali sme, akým spôsobom to spraviť a rozhodli sme sa, že to urobíme na 20. výročie veľkého výsledku. Rok 2000 bol zaujímavý, ale aj 1999, lebo mužstvo vyhralo najťažšiu kvalifikáciu v histórii, keď ako víťaz skupiny muselo hrať ešte baráž a postúpilo iba osem tímov. Chalani to zvládli, mal som šťastie na generáciu, aká sa urodila. Takmer všetci boli z našej ligy a so silnými súpermi hrali viac ako vyrovnané partie. Bolo to silné mužstvo, hráči si predĺžili kariéru a určite im pomohlo, že sa nám to podarilo takto vyskladať," povedal Radolský.

Jeho pozvanie prijali vtedajší kapitán Juraj Czinege, Ján Mucha, Kamil Čontofalský, Vratislav Greško, Karol Kisel, Szilárd Németh, Miroslav Barčík, Martin Petráš, Andrej Porázik, Ľubomír Meszároš, Ján Šlahor či Pavol Sedlák: "Bolo to, ako keby som bol naozaj tréner na lavičke. Keď sme rozposlali nominácie, zvonil mi telefón ako pred dvadsiatimi rokmi. Vrátil som sa do pekných čias. Som veľmi rád, že sme to zorganizovali, aj keď neprišli všetci. Marek Mintál sa ospravedlnil pre pracovné povinnosti, nezabudli sme na Mariána Čišovského. Nemáme informácie o Petrovi Babničovi, čo ma veľmi mrzí."

Na majstrovstvách Európy postúpili Slováci do boja o tretie miesto, v ktorom síce prehrali so Španielskom, ale umiestnením medzi najlepšou štvorkou si vyslúžili historickú olympijskú miestenku. Účasť v Sydney však poznačila absencia viacerých opôr, Németha s Babničom neuvoľnil Inter Bratislava, Meszároša a Sedláka nepustil bratislavský Slovan. Greško si odpykával trest za červenú kartu zo súboja so Španielskom. "Bola eufória, keď sme postúpili na OH, no potom nastali obrovské problémy s nomináciou. Európska futbalová únia neprispôsobila termíny, museli sme rešpektovať, že bola kvalifikácia áčka, ale myslím si, že málokedy sa stane, aby mužstvo prišlo o polovicu hráčov. Prednosť dostali kluby a seniorská reprezentácia. Moje spomienky na toto obdobie sú krásne, ale ten záver to pokazil," dodal Radolský. Pod jeho vedením skončilo Slovensko v Austrálii na poslednej pozícii v základnej skupine, kde prehralo s Brazíliou a Japonskom a získalo tri body za víťazstvo nad Juhoafrickou republikou.

V tomto zápase sa strelecky presadil aj Czinege: "Prvé OH pre slovenský futbal asi mali byť priorita, takto budeme čakať na ďalšie. Vrátili sme sa však v čase, je super, že sme sa takto stretli, náhodne by sa to asi nestalo. Sme všetci pokope, ešte si aj zahráme na novom štadióne. To by sa mi už nepodarilo, keďže zmluvu už asi nepodpíšem." Radolský momentálne pôsobí ako zástupca trénerov vo výkonnom výbore Slovenského futbalového zväzu, aj Czinege zostal pri svojom športe: "Nemal som ambíciu ísť do väčšieho futbalu, trénujem deti v Limbachu, robíme si takú vlastnú akadémiu. Väčšina trénuje deti alebo mužstvo, približne sme pri tom zostali."