Pavol Hirka

Dnes o 14:19 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní Odvážný plán petržalského starostu: Takto chce riešiť problém s miestom v škôlkach

Neúnosnú situáciu s miestom v škôlkach na najväčšom bratislavskom sídlisku chce starosta riešiť rázne.

Ilustračné foto — Foto: pixabay.com/LRCL

BRATISLAVA (TASR) – Prijali takmer 1600 žiadostí, no miest je iba okolo 850. Materské školy v Petržalke majú pred sebou ťažké obdobie. Starosta Ján Hrčka už preto prišiel s návrhom, vďaka ktorému by chcel okrem iného zatočiť aj so získavaním miest „po známostiach".

Ako informuje Denník N, riešením by malo byť zvýšenie školného z 30 eur mesačne na 300 eur. Ak má dieťa trvalý pobyt v Petržalke a dovŕšilo tri roky, z poplatku by sa rodičom 270 eur odpustilo.

Nové pravidlá chce Hrčka presadiť prostredníctvom návrhu všeobecne záväzného nariadenia, ktoré by sa k petržalským poslancom malo dostať v júni. V prípade, že ho schvália, by tieto pravidlá mali platiť už od septembra 2019. „Chceme, aby už tento rok boli zvýhodnení tí, ktorí majú v Petržalke trvalý pobyt a budú mať dieťa staršie ako tri roky,“ povedal Hrčka pre Denník N.

V tom, že ministerstvo školstva zakazuje politikom obmedzovanie riaditeliek cez VZN, problém nevidí. Výber detí bude totiž naďalej plne v kompetencii riaditeliek materských škôl a zasahovať im do toho nebude.