Pavol Hirka

Včera o 12:15 čítanie na minútu 0 zdieľaní Muž chce včelám pomôcť revolučným projektom: Zachrániť ich môžete aj malou kartou

Zariadenie, ktoré sa zmestí do vrecka či peňaženky, môže pomôcť mimoriadne dôležitému hmyzu.

Ilustračný obrázok — Foto: pixabay.com/cocoparisienne

LONDÝN - Brit Dan Harris (40) sa svojou troškou usiluje prispieť pod heslom #savethebees (zachráňme včely). Ako informuje portál Good News Network, vytvoril kartu Bee Saviour, ktorá obsahuje tri dávky roztoku cukru. Ten môže vyčerpaným včelám, ktoré majú mimoriadne rýchly metabolizmus (často môžu od hladu zomrieť už do 40 minút bez jedla), môže v prípade núdze zachrániť život.

„Keď sme sa dopočuli o tom, že včely sa vyčerpajú tak rýchlo, fakt, že ich dokážeme oživiť roztokom cukru, nám prišiel ako skvelá príležitosť na spojenie s prírodou – a to najmä v mestách,“ povedal Harris pre BBC Radio 1. Karta by mohla pomôcť práve v urbánnych zónach, kde sa nachádza menej zelene. cocoparisienne

Otec projektu naň peniaze prostredníctvom crowdfundingu získal už za 36 hodín a hoci zbieranie finančných prostriedkov ešte neskončilo, Harris dúfa, že do predaja na internete sa karty za 4 libry (4,6 eur) dostanú už v júni.

Ekológovia a experti na hmyz ale upozorňujú, že toto riešenie by malo byť využívané len ako posledná záchrana. V prípade, že by sa napríklad na konci leta ľudia takto snažili pomôcť nehybným včelám mimo úľov, mohli by iba predlžovať utrpenie robotníčok, ktorých život trvá iba niekoľko týždňov.

Podľa organizácie Buglife, ktorá patrí medzi najvýznamnejšie organizácie zamerané na ochranu prírody, by sa unavené včely mali položiť na kvety, kde by mohli nájsť nektár. Ten narozdiel od roztoku cukru obsahuje aj živiny, ktoré potrebujú.