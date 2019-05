Klaudia Fiolová

Dnes o 18:19 čítanie na minútu 0 zdieľaní Jednoduchý trik s mincou odhalí zásadný problém vo vašej domácnosti. A nestojí vás to nič

Tip, ktorý by mal vyskúšať každý.

BRATISLAVA, 20. máj - Pri dljhodobejšom odchode z domu väčšina ľudí skontroluje zabezpečenie okien, dverí a vodu. Sú to bežné úkony, ktoré robí každý z nás. Ako ale skontrolovať, či nedošlo napríklad k výpadku elektriny počas vašej neprítomnosti? Následok takéhoto výpadku môže byť pre vašu domácnost naozaj nepríjemný.

Predstavte si, že u vás doma nejde elektrina, keď ste akurát na dovolenke. Čo sa stane s vašou mrazničkou počas tohto výpadku, vám asi nemusíme opisovať, no faktom je, že to môže mať veľmi nepríjemný dopad aj na vaše zdravie. V mrazničke sa nachádzajú potraviny, ktoré sú háklivé na teplotu ako napríklad aj mäso alebo zelenina. Ak nastane počas vašej neprítomnosti výpadok elektriny, tak už v priebehu krátkeho času dôjde vo vašej mrazničke k opätovnému rozmrazeniu a k zmrazeniu. Tento proces môže veľmi ľahko spôsobiť kontamináciu potravín, čo vedie k zdravotným ťažkostiam a vy o tom nemusíte ani tušiť.

Jednoduchý trik vám pomôže predísť zdravotným ťažkostiam

Potrebujete len pohár vody a obyčajnú mincu. Nechajte vodu v pohári zmraziť, na ľad potom položte mincu a pohár opäť vložte do mrazničky. Ak odchádzate z bytu na dlhšiu dobu, alebo chcete len otestovať kondíciu vášho spotrebiča, je to ideálne riešenie. Ak bude minca po vašom návrate pod ľadovou plochou, je to jasné znamenie, že v mrazničke narástla a opäť klesla teplota. Ak bude minca celkom na dne, je zrejmé, že voda sa celkom rozmrazila a opäť zamrzla.

Tento malý trik vám zaberie minimum času a vy budete mať jasnú odpoveď na to, či vaša mraznička funguje správne, alebo či počas vašej neprítomnosti nedošlo k výpadku elektriny. Predídete tak pokazeným potravinám, ktoré vám môžu spôsobiť zdravotné ťažkosti.