TASR

Včera o 10:31 čítanie na minútu 0 zdieľaní MS 2019: Nagy sa v utorok rozlúči s kariérou: Chcem si to užiť

Skúsený útočník odohral v národnom tíme 121 duelov, nastrieľal v ich 36 gólov.

Ladislav Nagy, archívna snímka. — Foto: TASR/Martin Baumann

Košice 20. mája (TASR) - Košice čakajú v utorok 21. mája emotívne chvíle. Keďže slovenskí hokejisti prišli v nedeľu o možnosť postupu do štvrťfinále MS 2019, čaká na nich rozlúčka so šampionátom proti Dánsku. V tomto stretnutí sa však uzavrie aj jedna skvelá hokejová kariéra.

V roku 2011, keď sa šampionát konal tiež na Slovensku, sa s reprezentáciou lúčil útočník Pavol Demitra. Kapitán tímu prežíval pozápasové okamihy na ľadovej ploche bratislavskej arény veľmi emotívne, pretože fanúšikovia ho vyprevadili do reprezentačného dôchodku mohutnými ováciami. Tie teraz čakajú aj Ladislava Nagya. Tridsaťdeväťročný útočník sa však nebude lúčiť iba s reprezentáciou, ale ako už skôr sám naznačil, dá zbohom celej hokejovej kariére. "Emócie určite budú, ale ja si chcem zápas najmä užiť. Prvoradé bude, aby sme vyhrali a aby som dohral zdravý," povedal Nagy pre TASR.

Skúsený útočník odohral v národnom tíme 121 duelov, nastrieľal v ich 36 gólov. Toto konto môže zveľadiť už len o jeden štart, či zvýši aj počet gólov, to ešte nevedno. Diváci mu ho však určite doprajú. Nagy má za sebou v drese Slovenska okrem štartov na ZOH či Svetovom pohári aj osem svetových šampionátov. Pred ôsmimi rokmi hodil lúčiaci sa Demitra svoj dres medzi fanúšikov, Nagy ešte nevie, či urobí to isté. "Uvidíme, ja ani neviem, či vôbec môžem dať dres, to sa musím opýtať šéfov," konštatoval s pobavením.

Vypredaná hala sa teda má na čo tešiť aj napriek lúčeniu dlhoročnej opory. Nagy patril vždy medzi lídrov kabíny, svojim kumštom bavil divákov. Vlani na MS v Dánsku bol najproduktívnejším Slovákom, pričom bol najstarší v tíme. Už vtedy po prvý raz nahlas hovoril o rozlúčke s hokejom, napokon však zvíťazila túžba rozlúčiť sa na domácom šampionáte. A to na ľade, na ktorom hokejovo vyrástol. K jeho definitívnemu odchodu mu niečo špeciálne určite pripravia aj spoluhráči. "Zatiaľ sme to neriešili, ale určite to bude pekné sa s ním rozlúčiť. Ale ešte sme sa na to nepripravovali. Určite niečo vymyslíme, a aj ľudia na štadióne budú úžasní, o to sa nemusíme báť," prezradil TASR obranca Erik Černák.