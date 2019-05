TASR

Slavia zaslúžene českým majstrom, Trpišovský: Chceme double

Slavistom stačila remíza v nedeľnom predposlednom 9. kole skupiny o titul v Ostrave 0:0. Z triumfu sa tešia aj traja Slováci - Miroslav Stoch, Jakub Hromada a Martin Kuciak.

Miroslav Stoch, archívna snímka. — Foto: TASR/AP

Praha 20. mája (TASR) - Futbalisti Slavie Praha získali majstrovský titul v najvyššej českej súťaži po ročnej odmlke. Podľa trénera Jindřicha Trpišovského sa tak stalo úplne zaslúžene, jeho hráči neviedli tabuľku iba dve kolá na začiatku súťaže.

Slavistom stačila remíza v nedeľnom predposlednom 9. kole skupiny o titul v Ostrave 0:0. Z triumfu sa tešia aj traja Slováci - Miroslav Stoch, Jakub Hromada a Martin Kuciak. "Zošívaní" sa stali majstrami druhýkrát za tri roky, celkovo majú na konte päť ligových titulov v ére samostatnosti. Na tróne nahradili Viktoriu Plzeň. Slavia má šancu získať double, keď sa v stredu stretne vo finále pohára opäť s Ostravou. Môže tak korunovať skvelú sezónu vyšperkovanú postupom do štvrťfinále Európskej ligy UEFA 2018/2019, kde ju zastavila po pekných zápasoch až Chelsea Londýn.

Pre Trpišovského ide o prvý titul v trénerskej kariére, predtým s Libercom postúpil do skupiny EL a prvý rok na lavičke Slavie získal pohár. "Objavil som sa v lige pred štyrmi rokmi a keby mi niekto vtedy povedal, že budem tu a budem útočiť na double, neveril by som. Sme radi, že sme to zvládli. Keď vidíte, ako fanúšikovia plačú od šťastia, zahreje vás to viac ako poháre a trofeje. Je to aj úľava, hrali sme to dlho a až teraz máme definitívu. Všetko nám to dôjde až postupom času, urobili sme v republike radosť mnohým, najmä tým, čo nás prišli podporiť sem," citoval portál idnes.cz trénera čerstvých majstrov ČR.

Slavia nazbierala najviac bodov, dala najviac gólov, najmenej ich dostala a mala najmenej prehier. Titul je tak v správnych rukách. "Som šťastný, že sme sa takto prezentovali. Nepamätám si, že by sme mali nejakú krízu. Nepodarilo sa všetko, prehrali sme napríklad v Plzni. Vždy sme ale dokázali zareagovať. Za míľniky a rekordy som rád, ale klobúk dolu pred Plzňou, ako držala krok a my sme titul získali až v predposlednom kole. Chcel by som vyzdvihnúť jej trénera Vrbu, je tam teraz dva roky a získal titul, hral jarnú časť EL, ten jeho návrat je neuveriteľný. Plzeň bola strašne ťažký súper, donútila nás vydať zo seba to najlepšie. Trúfnem si povedať, že sme nemali slabinu," dodal.

Výprava Slavie sa do Prahy vrátila vlakom, hráči však museli oslavovať striedmo, keďže už v stredu zaútočia na prestížne double. "Nie som naivný, aby som si myslel, že hráči nebudú oslavovať. Výhoda je, že to z nich po ceste vlakom vyprchá. Nechcem a nemôžem im nič zakázať, je to na nich. Všetci si ale uvedomujeme, že chceme double, a že chcem v stredu získať druhú trofej. Preto aj v pondelok máme tréning," uzavrel 43-ročný kouč.