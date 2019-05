TASR

Veterán Woodstocku Joe Cocker by mal 75 rokov

Prvé hudobné skúsenosti získal Cocker ako bubeník v roku 1960 so skupinou The Cavaliers.

Na archívnej snímke Joe Cocker. — Foto: TASR/AP

Sheffield/Bratislava 20. mája (TASR) – Podmanivé skladby veterána Woodstocku Joe Cockera, ktoré odspieval počas svojej 40 ročnej speváckej kariéry svojim mužným, drsným a chrapľavým hlasom, si získali milióny hudobných fanúšikov. V pondelok 20. mája, by sa spevák s neopakovateľným speváckym prejavom, dožil 75 rokov.

Cockerova vášeň a jeho sila sú evidentné v každej piesni, ktorú kedy nahral, napísala hudobná kritika. Jeho cover verzia skladby "With a Little Help from My Friends" od skupiny The Beatles lámala rebríčky hitparád. Dueto s Jennifer Warnesovou "Up Where We Belong" získalo cenu Grammy, ako aj filmového Oscara. Neopakovateľná atmosféra, výstižné texty skladieb a ich dokonalé prevedenie v podaní Joe Cockera vypredávali koncertné sály na celom svete.

John Robert "Joe" Cocker sa narodil 20. mája 1944 v anglickom meste Sheffield a až do roku 1961 viedol dvojitý život. Cez deň pracoval ako inštalatér a po večeroch účinkoval v kluboch. Cocker vo svojich skladbách spieval o učiteľovi menom Život. Za najdôležitejšiu lekciu, ktorú ho naučil, považoval vystupovanie v sheffieldských kluboch. "Ulica bola moja škola", dodal Cocker.

Keď mal 15 rokov, bol jeho najväčším idolom americký spevák, klavirista, skladateľ, aranžér a kapelník Roy Charles, prezývaný Génius. Výraznú osobnosť svetovej populárnej hudby niekedy označovali za "otca soulu". Cocker sa s jeho tvorbou stotožnil a obdivoval ju.

Prvé hudobné skúsenosti získal Cocker ako bubeník v roku 1960 so skupinou The Cavaliers. Kapela si názov zmenila v roku 1963 na Vance Arnold & The Avengers a Cocker začal kariéru sólového speváka.

Vo veku 20 rokov založil novú skupinu The Grease Band. V októbri 1968 mal v hitparáde prvý singel, bola to cover verzia skladby Beatles With A Little Help From My Friends. Tá obsadila prvé miesto. Nesmrteľnosť si ňou zaistil už svojím vystúpením na legendárnom festivale Woodstock v roku 1969. V apríli 1969 vydal s rovnakým názvom aj prvú LP platňu. Coocker po rokoch spomínal, že Paul McCartney označil práve jeho interpretáciu skladby za "jednoznačne definitívnu verziu piesne".

Známy spevák obdivoval okrem Roya Charlesa i tvorbu amerického skladateľa, speváka a klaviristu Randy Newmana. Mnohé jeho piesne prespieval. "Urobil som veľa jeho piesní. Jednou z nich je aj úžasná skladba Every Time It Rains", spomenul Cocker.

Za najhoršie obdobie svojho života považoval 70. roky. "V polovici sedemdesiatych rokov, som sa stal alkoholikom. Bol som vykoľajený v tom čase - a keď ste v takej situácii, je to fakt ťažké dostať sa z toho. Keď hráte hudbu, je tiež veľmi lákavé stále byť na vrchole. Zašiel som priďaleko", priznal sa Cocker v jednom z rozhovorov. Kritické časy nastali, keď bol v roku 1972 deportovaný z Austrálie po zatknutí za držanie drog a za výtržnosti v hoteli po koncerte.

V roku 1986 sa opäť vrátil na koncertné pódiá vďaka svojej americkej manželke a vydal album s názvom Cocker. Skladba zo spomínaného albumu s názvom You Can Leave Your Hat On, zarezonovala vo filme režiséra Adriana Lynea s názvom Nine 1/2 Weeks (9 a 1/2 týždňa). V snímke sa objavila herečka Kim Basingerová, vtedajší sexsymbol a jej filmový zvodca Mickey Rourke.

V roku 1987 Cocker nahral album Unchain My Heart, ktorý sa tiež dostal na vrchol hitparád. "Keď som v roku 1987 vydal album Unchain My Heart a mal obrovský úspech, bolo to pre mňa ako znovuzrodenie. Odvtedy som už nemal vážne problémy ani prekážky," uviedol Cocker.

Britský spevák a hudobník bol ocenený Radom Britského impéria, ktorý mu odovzdal princ Charles 13. decembra 2007 v Buckinghamskom paláci v Londýne.

Počas kariéry vydal Cocker 22 štúdiových albumov, z ktorých posledným je titul "Fire It Up" z roku 2012, v singlovej TOP 30 hitparáde mal osem skladieb.

Podľa BBC v roku 2012 prekonal interpret všetky svoje rekordy v Európe, keď sa jeho album stal číslo jeden v Nemecku. Posledný koncert odohral v Londýne v júni 2013.

Keď nekoncertoval, žil na ranči s rozlohou 240 akrov v Colorade, kde spolu s manželkou Pam viedli reštauráciu.

Joe Cocker podľahol rakovine pľúc 22. decembra 2014 vo svojom dome v meste Crawford, v americkom štáte Colorado vo veku 70 rokov.

Na Slovensku si neopísateľnú atmosféru koncertov známeho speváka mohli jeho fanúšikovia vychutnať 6. novembra 2007 v Košiciach a 9. decembra 2007 v Bratislave. Cocker sa do metropoly Slovenska vrátil aj 31. marca 2011.

Veľká R & B legenda Ray Charles opísal Cockera ako jedného z troch najlepších bluesových spevákov na svete - spolu s Arethou Franklinovou a Marvinom Gayeom.