TASR

Dnes o 08:10 čítanie na minútu 0 zdieľaní Hudáček: Nechcel som naznačiť, že si robíme, čo sa nám zachce

Slovenský hokejista uviedol na správnu mieru svoje slová po zápase s Veľkou Britániou.

Na archívnej snímke slovenský reprezentant Libor Hudáček. — Foto: TASR Martin Baumann

Košice 19. mája (TASR) - Útočník slovenskej hokejovej reprezentácie Libor Hudáček uviedol na správnu mieru svoje slová po zápase s Veľkou Britániou. V reakcii pre oficiálny web SZĽH povedal, že "reprezentanti si určite nerobia na ľade čo sa im zachce."

Dvadsaťosemročný hráč povedal pre média: "Tréner Craig Ramsay bol nervózny, že nehráme to, čo od náš požaduje. Ale sme Európania, Slováci. Hrali sme to, čo sme chceli my. Vyzeralo to inak, ako si to predstavoval on, ale potešili sme divákov."

Podľa webu zväzu si novinári Hudáčkove slová vysvetlili inak, ako to myslel. "Určite som tým nechcel naznačiť, že odmietame hrať systém, ktorý trénerský tím pod vedením Ramsayho zaviedol alebo, že si robíme na ľade, čo sa nám zachce. Chcel som len vtipne poznamenať na účet slovenských hokejistov, že pri určitom vedení v zápase sa začneme baviť a nedodržiavať pokyny trénera. Je samozrejme, že potom s našou hrou nie je spokojný a vyzerá inak, ako si predstavuje. Spokojní s predvedenou hrou sme však neboli ani my. Aj keď oko diváka sme potešili dobrým výsledkom. V budúcnosti, a hlavne proti ťažším súperom sa nám to môže vypomstiť, preto si budeme musieť dávať pozor na odkláňanie sa od systému, ktorý musíme hrať,“ dodatočne vysvetlil Hudáček.

"Mrzí nás nedorozumenie, ktoré v mediálnom priestore vzniklo. Sme však radi, že Libor celú situáciu vysvetlil a tím sa môže sústrediť na posledný zápas šampionátu proti Dánsku. Chceme divákov potešiť dobrou hrou a skvelým výsledkom na záver," dodal mediálny manažér slovenskej hokejovej reprezentácie Peter Jánošík.