Tímea Gurová

Prvý mobil pre verejnosť vážil takmer kilo a nabitie trvalo 10 hodín. Spomeniete si na tieto legendy?

Motorola ako prvý výrobca priniesla na trh telefón pre širokú verejnosť i telefón s vyklápacím mikrofónom.

BRATISLAVA 22. mája - Na jedno nabitie vydrží aj desať hodín, alebo polhodinový telefonát. Na svojom LED displeji si zapamätá až 30 posledných volaných čísel a nabiť batériu naplno trvá desať hodín. Píše sa rok 1984 a spoločnosť Motorola pod menom DynaTac predstavuje svoj prvý mobilný telefón, ktorý je prístupný širokej verejnosti.

Takmer kilogram vážiacu Motorolu využil aj Michael Douglas v úlohe Gordona Gekka v kultovom filme Wall street z roku 1987. Foto: Youtube, Wikimedia CC

Na súčasné pomery stojí takmer 10-tisíc dolárov, má 25 centimetrov a váži takmer 800 gramov. Hoci sa tento telefón môže zdať v dnešnej dobe komický, práve na jeho základe vznikli ďalšie rady telefónov a jednoznačne mu vďačíme za to, s čím telefonujeme dnes.

Očividne ani reklamy či zákony o cestnej premávke z 80-tych rokov ešte neboli zvyknuté na nástup mobilných telefónov. Telefonovanie za volantom zjavne problémom nebolo.

„Vyklápačka“, ktorá dobyla svet aj hudobné klipy

DynaTac séria bola v 1989 nahradená modelom Motorola MicroTac. Tá sa vyznačovala inováciou v podobe vyklápacieho mikrofónu z tlačidlového ovládania. V tej dobe bol navyše aj s 350 g najľahším a najmenším telefónom na trhu (otvorený telefón mal 23 cm), čím sa dostával na titulné stránky novín po celom svete.

Prvý vyklápací telefón, po ktorom túžili mnohí, dobyl svet koncom 80-tych rokov. Foto: Pinterest

MicroTac sa objavuje takmer v každom hudobnom videoklipe z rokov 80-tych a 90-tych. V menu ste si mohli zvoliť aj zvuk tlačidiel alebo menovú kalkulačku. Nové verzie prichádzali na trh až do roku 1998.

Motorola počas týchto rokov vedela prísť s produktmi telefónov, ktoré ako prvé vedeli využívať SIM karty na kredit, kombinovali rádio a vedeli obojsmerne posielať správy. Telefón, ktorý ako prvý dokázal prenášať dáta cez GPRS sieť, bol tiež pod hlavičkou Motoroly.

Model z roku 2004 bude určite povedomý každému. Motorola Razr je historicky najpredávanejším telefónom tohto výrobcu. Len na americkom trhu sa predalo viac ako 130 miliónov kusov. Telefón zožal úspech svojim minimalistickým a úzkym dizajnom, čím dostal prívlastky exkluzívny a módny.

Modernejšia „vyklápačka“, Motorola Razr, je najpredávanejším telefónom tejto značky. Foto: Wikimedia CC

Motorola prichádza s novinkou

Ak ste si mysleli, že časy značky Motorola už pominuli a jediné, čo nám zostáva, sú nostalgické spomienky, poriadne ste sa mýlili. Motorola len pred pár dňami predstavila novinku. Model Motorola one Vision obsahuje doteraz najmodernejší kamerový systém v rámci Motorola portfólia, ktorý je poháňaný umelou inteligenciou a 48 MP duálny systém zadných kamier, ktorý používa pokročilú technológiu Quad Pixel. Tá umožňuje, že si vychutnáte neuveriteľne ostré 12 MP fotografie so zlepšeným jasom a zníženým šumom obrazu.

48 megapixelový (MP) senzor na zadnej strane telefónu taktiež prichádza vybavený s optickou stabilizáciou obrazu (OIS) a novým módom Nočné Videnie. OIS kompenzuje rozmazanie fotiek a videí, zatiaľ čo Nočné Videnie vám umožňuje snímať jasné a ostré fotografie aj v tmavých svetelných podmienkach.

Nová Motorola one vision štartuje s fantastickou propagačnou cenou. Iba 299 eur s DPH. Foto: Motorola

Filmový displej zároveň umožňuje maximálnu veľkosť zobrazenia, takže zážitok z kina môžete mať priamo na dosah ruky. Navyše sa môžete spoľahnúť na užitočné inovácie od Google a batériu s celodennou výdržou, s ktorou vydržíte deň aj noc. Výkonná batéria síce pre niektorých možno naozaj pôsobí nostalgicky, no v prípade Motoroly one Vision je znova realitou. To všetko je navyše zabalené v elegantnom, štíhlom dizajne, ktorý je veľmi komfortný na držanie a používanie v jednej ruke.

Motorola one Vision bude na Slovensku dostupný od 16. mája 2019 u autorizovaných predajcov za propagačnú štartovaciu cenu 299 eur s DPH.

Viac informácií o novom ambicióznom kúsku od značky Motorola nájdete priamo na ich webovej stránke.