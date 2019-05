TASR

MS 2019: Nemci si chcú zabezpečiť priamy postup na ZOH 2022

Nemecko bude štvrtým súperom Slovenska v košickej A-skupine, zápas sa uskutoční v stredu 15. mája o 20.15.

Ilustračná snímka.. — Foto: TASR/AP

Košice 10. mája (TASR) - Hlavným cieľom nemeckých hokejistov pred majstrovstvami sveta je zabezpečiť si priamy postup na zimné olympijské hry 2022 v Pekingu. S určitosťou sa im to podarí, ak na Slovensku neskončia na horšom ako ôsmom mieste.

"Ambície sú jasné, vyhnúť sa kvalifikačnému turnaju na ZOH. Ak to dosiahneme, bude to veľký úspech. Môže sa to stať aj bez toho, aby sme postúpili do štvrťfinále, ale potom to nebude v našich rukách," citovala agentúra dpa prezidenta Nemeckého hokejového zväzu (DEB) Franza Reindla. V rebríčku Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF), ktorý je smerodajný pre účasť na ZOH, figurujú Nemci na ôsmom mieste. Ak sa im nepodarí dostať sa na MS medzi osmičku najlepších, postup na ZOH si zabezpečia lepším konečným umiestením ako Nóri, ktorí sú v renkingu na deviatom mieste.

