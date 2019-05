TASR

Dnes o 08:36 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní NHL: Boston doma zdolal Carolinu v 1. zápase finále konferencie

Boston otočil v úvode tretej tretiny stav duelu, keď v rozmedzí 28 sekúnd využil dve presilové hry. Najprv sa presadil Marcus Johansson potom Patrice Bergeron.

Ilustračná snímka. — Foto: TASR/AP

New York 10. mája (TASR) - Hokejisti Bostonu Bruins vstúpili úspešne do finále Východnej konferencie play off NHL. V noci na piatok zdolali v domácom prvom zápase Carolinu Hurricanes 5:2 a v sérii sa ujali vedenia 1:0. Slovenský kapitán "medveďov" Zdeno Chára strávil na ľade takmer 20 minút a pripísal si dva plusové body. Brankár Jaroslav Halák na striedačke kryl chrbát Tuukkovi Raskovi.

Zápas sa zlomil v tretej tretine. Boston v jej úvode otočil stav duelu, keď v rozmedzí 28 sekúnd využil dve presilové hry. Najprv sa presadil Marcus Johansson a potom aj Patrice Bergeron. O triumfe definitívne rozhodla 58. minúta, keď skóroval Charlie Coyle a o 11 sekúnd pridal poistku Chris Wagner.

Skóre zápasu otvoril v 3. minúte obranca Steven Kampfer, pre ktorého to bol prvý gól v play off, a ktorý sa vrátil do zostavy prvýkrát od zápasu číslo tri v 1. kole proti Torontu. V presilovke však o necelú minútu vyrovnal Fín Sebastian Aho. V druhej tretine sa presadil iba hosťujúci Gregg McKegg. V tretej dvadsaťminútovke domáci predviedli v presilovkách uragán a otočili duel, potom Coyle v 58. minúte trafil do prázdnej bránky, keď hostia už riskovali.

"Využili sme naše presilovky na začiatku tretej tretiny a to rozhodlo. Bolo to veľké. Myslím si, že celkovo sme hrali dobre a celý zápas sme držali nohu na plyne," citovala agentúra AP Wagnera, ktorý výsledok stanovil po nájazde na Petra Mrázeka 2:02 minúty pred koncom. Mrázek sa vrátil do bránky prvýkrát od zápasu číslo dva v sérii s New York Islanders. "Petr chytal OK. My sme ho v tom nechali vykúpať sa. Musíme sa zlepšiť, musíme hrať tak ako v predchádzajúcich zápasoch," povedal pre nhl.com tréner Caroliny Rod Brind'Amour.

Rask zastavil 29 striel. "Mali sme šťastie, že sme prehrávali len o gól. Potom sme dostali presilovky a využili ich. Vedeli sme, že ich musíme využiť a aj sme to spravili," povedal fínsky brankár.

Veľkou postavou duelu bol opäť kapitán domácich Chára. Koncom prvej tretiny ho Aho trafil pukom do pravej nohy a Chára odišiel s problémami do šatne. Do druhej už nastúpil od začiatku. "My sme sa v tretej tretine zlepšili a rýchlejšie sme si prihrávali. Vedeli sme ich zatlačiť. A využili sme presilovky," zhodnotil pre klubový web 42-ročný obranca, ktorý sa vyjadril aj na adresu kolegu z obrany Kampfera: "Je to skvelé pre hráča, ktorý bol mimo zostavy celkom dlho. Hovoril som s ním pred niekoľkými dňami, je vždy pozitívny a tvrdo pracuje. Nie je to ľahké, prísť do zápasu play off v takomto rozpoložení, ale on na ľade tvrdo drel a odviedol svoju prácu."

Zápas číslo dva je na programe v nedeľu o 21.00 SELČ.