TASR

Dnes o 07:58 čítanie na minútu 0 zdieľaní Stabilizačná pôžička či vianočný príspevok ukončili prvý rokovací deň

Vianočný príspevok pre dôchodcov sa má zvýšiť až na dvojnásobok.

Na archívnej snímke NR SR. — Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 9. mája (TASR) - Nová stabilizačná pôžička pre študentov, obranná štandardizácia a zvýšenie vianočného príspevku ukončili prvý rokovací deň 45. schôdze Národnej rady (NR) SR. O nich a ďalších prerokovaných návrhoch budú poslanci hlasovať v piatok (10. 5.).

Študentom študijného odboru ošetrovateľstvo by mal pribudnúť nový druh tzv. stabilizačnej pôžičky. Konkrétnym podnetom na predloženie návrhu novely zákona o Fonde na podporu vzdelávania je potreba prijať opatrenia na stabilizáciu zdravotníckych pracovníkov, konkrétne zdravotných sestier, v systéme zdravotníctva.

Vianočný príspevok pre dôchodcov sa má zvýšiť až na dvojnásobok. Nárok naň by zároveň malo mať viac ľudí. Vyplýva to z novely zákona z dielne rezortu práce, ktorú schválila vláda. Podľa návrhu ministerstva práce sa má zvýšiť horná hranica nároku na výplatu vianočného príspevku z pôvodných 60 % na 65 % priemernej mesačnej mzdy. Túto dávku by tak malo získať približne o 52.000 dôchodcov viac. Celkový počet dotknutých osôb sa v roku 2019 odhaduje na 1.276.000 ľudí.

Novela zákona o obrannej štandardizácii má zefektívniť procesy štátneho overovania kvality výrobkov a služieb na účely obrany. Zjednodušiť sa má aj kodifikačná činnosť pri nákupoch a kontrole kvality. Po novom budú môcť dodávatelia produktov a agentúry pre kodifikáciu spracúvať návrhy kodifikačných údajov prostredníctvom elektronického prístupu do kodifikačného informačného systému.

V piatok čaká poslancov aj hlasovanie o zákonoch vetovaných prezidentom SR Andrejom Kiskom. Ide o zákon o štátnych symboloch, ktorý vytvoril problém s hraním a spievaním cudzej štátnej hymny, zákon o pedagogických zamestnancoch a o novelu Civilného mimosporového poriadku.