TASR

Dnes o 07:57 čítanie na minútu 0 zdieľaní MS 2019: Na úvodnú súpisku SR sa nezmestili Hudáček a Bondra s Godlom

Realizačný tím sa zatiaľ rozhodol nezaradiť Hudáčka na oficiálnu súpisku, keďže dvadsaťosemročný útočník nenastúpi pre ochorenie na piatkový zápas košickej A-skupiny s USA

Na archívnej snímke slovenskí hokejisti. — Foto: TASR

Košice 9. mája (TASR) - Tréner slovenskej hokejovej reprezentácie Craig Ramsay s generálnym manažérom Miroslavom Šatanom zaradili v predvečer štartu domácich majstrovstiev sveta na súpisku tímu dvoch brankárov a 20 korčuliarov. V kádri zatiaľ nefigurujú chorý Libor Hudáček a spolu s ním brankár Denis Godla a útočník David Bondra.

Realizačný tím sa zatiaľ rozhodol nezaradiť Hudáčka na oficiálnu súpisku, keďže dvadsaťosemročný útočník nenastúpi pre ochorenie na piatkový zápas košickej A-skupiny s USA (20.15 h) a jeho štart je otázny aj v sobotňajšom stretnutí Slovenska s Fínskom. Druhý maród, ktorý mal počas štvrtkového tréningu tiež voľnejší režim, Mário Lunter na súpiske figuruje. V kádri je všetkých osem nominovaných obrancov a dvanásť útočníkov.

Do štvrtka večera mali všetci účastníci MS povinnosť nahlásiť predbežnú súpisku s minimálnym počtom dvoch brankárov a 15 korčuliarov. Ďalšie mená - až do maximálneho počtu troch brankárov a 22 korčuliarov - môžu výpravy zapísať v ľubovoľnom čase. Aby však mohli hráči zasiahnuť do stretnutia, musia byť na súpiske najmenej dve hodiny pred úvodným buly.