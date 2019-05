TASR

Dnes o 14:47 čítanie na minútu 0 zdieľaní Petržalčania sa môžu zbaviť starého domáceho elektroodpadu

Bratislavská mestská časť v spolupráci so Združením výrobcov elektrospotrebičov pre recykláciu Envidom pripravila na sobotu 18. mája ich bezplatný zber.

Petržalka, ilustračná snímka. — Foto: TASR/Štefan Puškáš

Bratislava 9. mája (TASR) – Obyvatelia bratislavskej Petržalky sa môžu zbaviť starých a nepotrebných domácich elektrospotrebičov, s výnimkou televízorov a monitorov. Mestská časť pre nich v spolupráci so Združením výrobcov elektrospotrebičov pre recykláciu Envidom pripravila na sobotu 18. mája ich bezplatný zber. Podmienkou ale je, aby sa záujemcovia prihlásili vopred na miestnom úrade. Čas majú ešte zopár dní, spraviť tak môžu do stredy 15. mája.

Urobiť tak môžu osobne počas stránkových dní, elektronicky alebo telefonicky, podľa jednotlivých lokalít. Kontaktné údaje sú zverejnené na webovej stránke. Prihlásiť sa dá taktiež online na webovej stránke www.zberelektroodpadu.sk. V žiadosti treba uviesť meno a priezvisko záujemcu, adresu a telefonický kontakt aj počet a druh odnášaných elektrospotrebičov.

"V deň zberu vyložte do 8.00 h elektroodpad do vchodu bytového domu, respektíve za bránu rodinného domu," uvádza mestská časť. Znamená to, že elektroodpad by nemali obyvatelia nechávať v bytoch, pivniciach či na povalách.

Mestská časť opätovne upozorňuje, aby Petržalčania nenechávali elektroodpad voľne na ulici. "Mohli by ich vziať neoprávnení zberači, neodborne ich rozobrať, nepredajné komponenty odhodiť a prispieť tak k vzniku čiernych skládok v okolí," poznamenáva samospráva. Ak sa nepodarí prevziať nahlásený odpad do 14. h, je potrebné kontaktovať linku zberu na telefónnom čísle 0907 434 303.