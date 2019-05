TASR

Barcelona bude chcieť predať Coutinha, píšu španielske médiá

Na archívnej snímke Philippe Coutinho — Foto: TASR/AP

Barcelona 9. mája (TASR) - Prehra Barcelony 0:4 v semifinálovej odvete Ligy majstrov 2018/2019 na pôde Liverpoolu môže mať neblahé následky pre Philippa Coutinha. Brazílčan patril na Anfielde k najslabším hráčom hostí a v 60. minúte ho tréner Ernesto Valverde vystriedal. Podľa španielskych médií sa vedenie "Barcy" bude snažiť ofenzívneho stredopoliara predať.

Coutinho prišiel do katalánskej metropoly začiatkom roka 2018 z Liverpoolu za 135 miliónov eur a podpísal kontrakt do 30. júna 2023. V Barcelone však zatiaľ zaostáva za očakávaniami. Okrem Coutinha by v lete mohli opustiť Camp Nou aj jeho krajan Malcom, francúzsky stopér Samuel Umtiti a holandský brankár Jasper Cillessen, Informovala o tom agentúra DPA.