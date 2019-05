TASR

Rašiho úrad chce prilákať domov Slovákov žijúcich v Írsku

Firmy budú v Dubline ponúkať rôzne pracovné pozície najmä v oblasti IT a centier zdieľaných služieb.

Richard Raši, archívna snímka. — Foto: TASR Pavol Zachar

Bratislava 9. mája (TASR) - Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu (ÚPVII) organizuje ďalšie podujatie, ktorým chce prilákať Slovákov zo zahraničia prísť pracovať domov na Slovensko. V rámci Work in Slovakia - Good Idea sa uskutoční 18. mája podujatie na slovenskom veľvyslanectve v írskom Dubline. Slováci sa na ňom budú môcť dozvedieť viac o voľných pracovných miestach najmä v oblasti IT sektora, ale aj v sektore zdravotníctva.

Zatiaľ na podujatí svoju účasť potvrdilo päť firiem, tri ďalšie by však mali ešte pribudnúť. "Posledné čísla hovoria zhruba o štyroch desiatkach záujemcov. Veríme, že toto číslo sa znásobí. Pevne verím, že sa nám ich podarí presvedčiť, aby zvažovali návrat na Slovensko," priblížil vo štvrtok na stretnutí s novinármi vicepremiér pre investície a informatizáciu Richard Raši (Smer-SD).

Úrad vicepremiéra pri tomto podujatí spolupracuje s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Zastupiteľským úradom SR v Dubline, IT Asociáciou Slovenska a ďalšími partnermi z Digitálnej koalície. Rovnaké podujatie sa už uskutočnilo v Londýne. "Po podujatí v Londýne, kde sa nám prihlásilo viac ako 100 ľudí, vyzerá, že až tretina z nich by sa mohla na Slovensko vrátiť. Niektorí už pracujú v súkromných spoločnostiach v IT sektore, máme už aj prvú zamestnankyňu, ktorá prišla po 15 rokoch života v Spojenom kráľovstve pracovať do nášho úradu," priblížil Raši.

Verí, že o stretnutie s firmami budú mať Slováci žijúci v Írsku záujem. "Írsko je hubom informačných technológií a robí tam veľa Slovákov. Myslíme si, že v súčasnej dobe im máme čo ponúknuť, aby sa vrátili na Slovensko. Platy v tomto sektore sú výrazne vyššie ako v iných sektoroch národného hospodárstva, ale ľudia, ktorí pracujú na expertných pozíciách, si vyžadujú aj iné, ako napríklad profesijný a kariérny rast, aby mali kde dať deti do škôlok a škôl, aby mali istotu aj pri zdravotnej starostlivosti, najmä pokiaľ majú malé deti," myslí si Raši.

Firmy budú v Dubline ponúkať rôzne pracovné pozície najmä v oblasti IT a centier zdieľaných služieb. "Ponúkame pozície v oblasti sieťových technológií, analytického spracovania dát, robotizácie, automatizácie. Hľadáme projektových manažérov, ľudí do logistiky, nákupu tovarov, hľadáme aj ľudí na finančné pozície, pretože tieto spoločnosti potrebujú zastrešiť aj takéto činnosti. Hľadáme aj schopných HR špecialistov," priblížil prezident Americkej obchodnej komory Gabriel Galgóci. Na podujatí sa okrem firiem zúčastnia aj zástupcovia slovenského ministerstva zdravotníctva, takže budú ponúkané aj pracovné miesta z tejto oblasti. Podľa Galgóciho môžu byť pre Slovákov zaujímavé rôzne benefity, ktoré im dokážu firmy ponúknuť. "Ak opomenieme plat, ktorý je najvyšší v národnom hospodárstve SR, tak určite sú to zdravotná starostlivosť pre zamestnanca, členov rodiny, dôchodkové poistenie, rôzne športové a kultúrne benefity. Firmy ponúkajú rôzne výhody pri zdravotných problémoch zamestnancov, je možnosť pracovať z domu, ďalším benefitom je práca v medzinárodnom tíme, možnosť školení a ďalšieho vzdelávania," doplnil Galgóci.

Podujatie informačne zastrešuje ministerstvo zahraničných vecí prostredníctvom slovenského veľvyslanectva v Dubline. Uskutoční sa 18. mája popoludní o 17. hodine. Slováci žijúci v Írsku sa o ňom môžu dozvedieť viac informácií prostredníctvom webovej stránky veľvyslanectva a jeho stránky na sociálnej sieti.