Demirbay prestúpil z Hoffenheimu do Bayeru Leverkusen

S bundesligistom sa dohodol na kontrakte do roku 2023.

Ilustračná snímka. — Foto: TASR/AP

Leverkusen 9. mája (TASR) - Nemecký futbalový stredopoliar Kerem Demirbay prestúpil z Hoffenheimu do konkurenčného Bayeru Leverkusen. S bundesligistom sa dohodol na kontrakte do roku 2023. Výšku odstupného nezverejnili, malo by však ísť o rekordný transfer v klubovej histórii Leverkusenu.

"Karem bol v Hoffenheime jasný líder tímu. Od jeho príchodu do Leverkusenu si veľa sľubujeme. Pevne veríme, že nám pomôže naplniť naše ciele," citovala agentúra DPA slová športového riaditeľa "farmaceutov" Simona Rolfesa.