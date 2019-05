Lenka Miškolciová

Pápež predstavil prelomový zákon: Konečne ukončí ututlávanie a ochráni nevinné deti

Zločinov, o ktorých by sa kňaz dozvedel počas spovede, sa nové predpisy netýkajú.

Na archívnej snímke pápež František. — Foto: TASR/AP

Vatikán 9. mája (TASR) - Prelomové nové pravidlá, ktoré vydal pápež František vo štvrtok, prikazujú duchovenstvu katolíckej cirkvi nahlasovať podozrivé prípady sexuálneho zneužívania detí alebo jeho ututlávanie. Ak má nejaký kňaz, mních alebo mníška "vedomosť alebo dôvod domnievať sa, že bol spáchaný (sexuálny zločin), táto osoba je povinná to ihneď nahlásiť," uviedol pápež v dokumente.

Ochránia tých, ktorí sa odvážia prehovoriť

Duchovenstvo je povinné nahlásiť nielen zneužívanie, o ktorom vie, ale takisto aj možné ututlávanie takýchto činov svojimi nadriadenými. Nové nariadenia zároveň budú chrániť tých, ktorí sa odvážia prehovoriť o utajovaní sexuálneho zneužívania, tzv. „whistle-bloweri“ by sa teda mali zo strany Cirkvi dočkať v takomto prípade potrebnej ochrany. Zároveň by sa podľa nových pápežových inštrukcií mali v každej diecéze po celom svete vytvoriť systémy a miesta, ktoré by dôverne prijímali takéto nahlásenia. Špeciálne procedúry pápež navrhuje pre prípady, kedy by boli obvinení biskupovia, kardináli alebo iní vysokopostavení cirkevní hodnostári.

Koniec ututlávaniu vysokopostavenými hodnostármi?

„Už roky sme hovorili, že kňazi sa musia podriadiť striktným pravidlám. Keď to dokážu oni, prečo to nemôžu urobiť aj biskupovia a ostatní v cirkevnej hierarchii?“ povedal pre tlačovú agentúru AP kardinál Marc Ouellet, vedúci Vatikánskej kancelárie biskupov. „Nie je to len zákon, ale aj hlboká zodpovednosť,“ reagoval na margo nových nariadení, ktoré prišli od samotného pápeža.

Nový cirkevný zákon tak robí zo 415-tisíc kňazov a 660-tisíc mníšok po celom svete potenciálnych spravodajcov. To znamená, že sú povinní informovať cirkev v pípade, že majú dôvod domnievať sa, že kňaz alebo sestra sexuálne zneužívali maloletú osobu, že sa zúčastnili nevhodných sexuálnych praktík s dospelými alebo aj vtedy, ak sa kňaz či sestra domnievajú, že iný príslušník Cirkvi vlastní detskú pornografiu. Takisto musia ohlásiť, ak vedia o tom, že ktorýkoľvek z cirkevných nadriadených daný čin ututlal, zatajil alebo o ňom vedel, no neriešil ho, teda páchateľov nijako nepotrestal.

Doteraz bolo vyslovene na svedomí kňaza alebo rehoľnej sestry, či oznámi zneužívanie alebo jeho ututlávanie, prípadne neprešetrenie. Vďaka pápežovmu novému vyhláseniu je to od štvrtka pre členov Cirkvi povinné. Obete sexuálneho zneužívania sa už dlhodobo sťažovali na to, že biskupovia a vysokopostavení cirkevní hodnostári unikajú spravodlivosti. Či už za to, že boli útočníkmi, alebo aj za to, že nechránili svojich veriacich. Biskupovia a cirkevní hodnostári sa zodpovedajú iba pápežovi a doteraz iba niekoľko z nich bolo za sexuálne zneužívanie nejakým spôsobom potrestaných. Najčastejšie sa tak stalo až potom, keď sa o ich činoch dozvedela verejnosť.

Katolícka cirkev čelí už roky správam o sexuálnom zneužívaní detí duchovenstvom a Vatikán opakovane sľubuje, že tento problém vykorení, dodáva agentúra DPA. Zostáva len veriť, že pápežov nový zákon k tomu aspoň prispeje.