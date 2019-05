Lenka Miškolciová

Dnes o 13:10 čítanie na minútu 0 zdieľaní Pozor, pátranie! Orchester hľadá dieťa, ktorého reakcia na vážnu hudbu vám zaručene zlepší deň

Nadšený fanúšik klasickej hudby obletel internet. Nik ho však za reakciu nechce potrestať, naopak, čaká ho odmena.

Záber z koncertu bostonského orchestra. — Foto: Facebook/Handel and Haydn Society

BOSTON 9. mája - Americké hudobné teleso Handel & Haydn Society z Bostonu spustilo zaujímavé pátranie. Po nedeľňajšom koncerte, na ktorom odznela Mozartova Murárska smútočná hudba, členovia telesa nespomínajú ani na búrlivý potlesk, príjemnú atmosféru či dobre odohraný koncert, ale na neznáme dieťa. Práve to sa stalo najnovšou hviezdou internetu. Neznámemu návštevníkovi koncertnej sály sa vystúpenie páčilo natoľko, že po jeho ukončení, keď v sále nastalo dokonalé ticho, zrazu nahlas vyjadrilo svoje pocity. A to celkom jednoducho: „Vau!“ ozvalo sa zrazu v sále, na čo ľudia promptne zareagovali, ako inak, smiechom a náruživým potleskom.

Handel & Haydn Society je najdlhšie fungujúcim americkým orchestrom, no za svoju dlhú minulosť si pravdepodobne na podobné závery ich koncertov nespomína. Práve preto sa jeho členovia pustili do pátrania po spontánnom dieťati, ktoré je, očividne, veľkým fanúšikom vážnej hudby. Dieťa, samozrejme, nikto nemá v pláne potrestať, ale naopak. Šéf orchestra David Snead sa na webovej stránke bostonského rádia vyjadril, že to bol jeden z najkrajších momentov, aké kedy zažil a nič podobné sa mu za uplynulých 40 rokov, počas ktorých koncertuje, ešte nestalo.

Aj preto by orchester chcel „vau dieťa“ vypátrať a podarovať mu kópiu nahrávky z koncerty, na ktorej počuť aj nadšené „vau“, ale tiež mu umožniť stretnutie s Harrym Christophersom - dirigentom, ktorý koncert viedol.

Vypočujte si nadšený vau moment, ktorý dojal hudobníkov a pobavil celý internet.