NR SR: Školský výbor odobril stabilizačnú pôžičku pre študentov

Bratislava 9. mája (TASR)

Novela zákona o fonde má upraviť možnosť administrácie nového druhu pôžičky ako formy sociálnej podpory vybraných skupín študentov vysokých škôl.

Na snímke rokovacia sála NR SR v Bratislave. — Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 9. mája (TASR) - Študentom študijného odboru ošetrovateľstvo by mal pribudnúť nový druh pôžičky. Má ísť o tzv. stabilizačnú pôžičku. Výbor Národnej rady (NR) SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport na svojom štvrtkovom zasadnutí súhlasil s novelou zákona o Fonde na podporu vzdelávania, ktorú predložilo ministerstvo školstva.

Novela zákona o fonde má upraviť možnosť administrácie nového druhu pôžičky ako formy sociálnej podpory vybraných skupín študentov vysokých škôl, ktorí štúdiom zvoleného študijného programu vysokej školy získajú kvalifikačný predpoklad na výkon povolania ohrozeného nedostatkom pracovných síl v SR. Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Martina Lubyová (nominantka SNS) počas rokovania školského výboru poznamenala, že nedostatkové regulované povolania by mali byť zverejnené v zozname nedostatkových povolaní a určí ich ministerstvo školstva v spolupráci s inými rezortmi, ktorých sa budú dané nedostatkové povolania týkať. Za oblasti, v ktorých v súčasnosti chýbajú odborní zamestnanci, Lubyová označila okrem zdravotníctva napríklad aj IT sektor.

Konkrétnym podnetom na predloženie návrhu novely zákona je potreba prijať opatrenia na stabilizáciu zdravotníckych pracovníkov, konkrétne zdravotných sestier, v systéme zdravotníctva. "Jedným z týchto opatrení je poskytovanie stabilizačnej pôžičky študentom študijného odboru ošetrovateľstvo prostredníctvom fondu," uviedla Lubyová.

Fond by mohol poskytnúť stabilizačnú pôžičku študentovi v jednom akademickom roku len raz. Pôžičku by mohol získať študent najviac počas šiestich akademických rokov, pričom tie nemusia nasledovať po sebe. Lehotu splatnosti stabilizačnej pôžičky možno dohodnúť najviac na desať rokov. Rada fondu by mohla rozhodnúť o predĺžení lehoty splatnosti stabilizačnej pôžičky len na základe odôvodnenej žiadosti dlžníka, najviac však na 20 rokov.