TASR

Dnes o 11:46 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Mikolášik: Po eurovoľbách poslanci budú hovoriť o brexite a bezpečnosti

Podľa Mikolášika by sa médiá mali o europoslancov a ich prácu zaujímať pravidelne, nie iba dva týždne pred voľbami. Mali by ju približovať občanom, aby vedeli, čo europoslanec robí.

Na snímke eurposlanec Miroslav Mikolášik počas rozhovoru pre TASR v Štrasburgu 9. mája 2019. — Foto: TASR - Michal Svítok

Štrasburg 9. mája (TASR) – Po májových voľbách do Európskeho parlamentu (EP) sa budú musieť novozvolení poslanci zaoberať takými témami, akými sú brexit, rozpočet, poľnohospodárstvo, malé a stredné podniky, rozširovanie či vonkajšia bezpečnosť. Pre TASR to počas poslednej plenárnej schôdze EP uviedol europoslanec Miroslav Mikolášik (KDH) z Európskej ľudovej strany.

"Prvá téma, ktorú sme si nepýtali, je brexit... je tam absolútny politický neporiadok. A je to len preto, lebo (britský expremiér David) Cameron si jednoducho vymyslel, že si zorganizuje referendum, lebo išlo o jeho ego. Toto sľúbil občanom a my sme vlastne rukojemníkmi takéhoto britského rozhodnutia," zdôraznil.

Na europoslancov podľa neho počká taktiež otázka rozpočtu, poľnohospodárstva či malých a stredných podnikov. "Ale máme aj otázky, ktoré sa týkajú rozširovania, vonkajšej bezpečnosti - to je známa téma, kde sme urobili veľký krok za týchto päť rokov dopredu ohľadom ochrany vonkajších hraníc," uviedol.

Sám sa počas predchádzajúcej kampane zameral aj na prvovoličov, pretože si myslí, že práve mladým ľudom patrí svet, Európa a budúcnosť.

"Je to v ich vlastnom záujme, aby Európa bola čo najlepšia, aby aj oni sa v nej cítili komfortne, aby si zvolili svojich zástupcov, poslancov, ktorým dôverujú. Takých, ktorých tam chcú mať a aby sa aktívne zúčastnili demokratického procesu volieb. O tých mladých ľuďoch je potrebné veľa rozprávať a vysvetliť im, prečo je to aj pre nich dôležité," konštatoval v súvislosti s nadchádzajúcimi voľbami.

Domnieva sa, že médiá by sa mali o europoslancov a ich prácu zaujímať pravidelne, nie iba "dva týždne pred voľbami". Mali by ju približovať občanom, aby vedeli, čo europoslanec robí.

"Napríklad v oblasti životného prostredia - predsa nám nie je jedno, aký dýchame vzduch, aké budeme mať vozidlá na cestách. To všetko ovplyvňujeme. Aké majú byť limity pre Co2 emisie, ako bude vyzerať otepľovanie planéty, ako budú vyzerať zdroje pitnej vody, či tam budú hormóny, alebo rôzne chemikálie na postrek poľnohospodárskych plodín, ktoré sú škodlivé pre bábätká, ktoré potom takú vodu pijú. To sú všetko veľmi konkrétne a praktické otázky, kde my pomáhame občanom, aj Slovákom a Slovenkám, zlepšovať svoj životný štandard a úroveň," priblížil Mikolášik.

Nemyslí si, že podpora nesystémových strán vo voľbách do EP vzrastie natoľko, ako sa predvída. Ak aj v týchto voľbách bude podľa neho nejaký nárast, nebude taký dramatický, ako sa predpovedá.

V otázke brexitu by privítal druhé referendum. Myslí si, že v súčasnosti by malo už opačný výsledok a Briti by tak zostali v Únii.

Slováci si budú voliť svojich zástupcov do Európskeho parlamentu v sobotu 25. mája. Hlasovacie právo majú slovenskí občania s trvalým pobytom na Slovensku, ale aj občania iného členského štátu, ktorí majú na Slovensku trvalý pobyt. Poslanci sú volení na päťročné volebné obdobie. Štatistický úrad SR by mal vyhlásiť oficiálne výsledky volieb do EP na Slovensku v nedeľu v noci (26. mája).