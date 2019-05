TASR

Relevantné údaje o vozidle získajú spotrebitelia v prílohe k odo-passu

Falšovanie dokladov, stáčanie odometrov, zmena identifikátorov, omladzovanie veku vozidiel, lízingové a poistné podvody, exekučná blokácia či záložné právo – s tým všetkým sa spotrebitelia stretávajú.

Ilustračné foto. — Foto: TASR/Pavel Neubauer

Bratislava 9. mája (TASR) - Mnohí spotrebitelia nevedia, že aj za zdanlivo serióznym predajcom a stopercentnými dokladmi od vozidla podľa vysnívaných predstáv sa môžu skrývať nečakané a najmä nepríjemné nástrahy. Kupujúci ani len netuší, že auto má napríklad zmenenú identitu, je staršie, ako uvádzajú doklady, alebo je poskladané z ukradnutých dielcov.

Na jednej strane „odborníci“ v rôznych internetových diskusiách radia, ako a kde si kupujúci overí informácie o vozidlách. Na strane druhej je otázne, kde má spotrebiteľ záruku pravdivých, zaručených a overených informácií, ktoré rôzne webové stránky prezentujú ako dôveryhodné.

Falšovanie dokladov, stáčanie odometrov, zmena identifikátorov, omladzovanie veku vozidiel, lízingové a poistné podvody, exekučná blokácia či záložné právo – s tým všetkým sa spotrebitelia stretávajú pri kúpe vozidla. Väčšina kupujúcich pritom ani nevie, čo a hlavne kde si má o vozidle overiť. Mnohí sa zaujímajú o informácie o aute až po jeho kúpe. Kým niekto znalý problematike si prácne overí informácie z niekoľkých zdrojov, bežný občan nevie, čo všetko si má o vozidle zistiť. Na neznalosti spotrebiteľov profitujú tzv. overovacie firmy, ktoré poskytujú veľakrát zavádzajúce informácie o vozidlách.

Právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia podnikajúci s cestnými motorovými vozidlami, majú od 20. mája minulého roka povinnosť zasielať informácie o vozidlách do Registra prevádzkových záznamov vozidiel (RPZV), ktorý zriadil rezort dopravy. Do registra sa priebežne zaznamenávajú najazdené kilometre vozidla v rôznych životných situáciách počas prevádzky auta až do jeho vyradenia z evidencie vozidiel.

"Údaje z RPZV sa poskytujú formou výpisu, tzv. odo-pass-u, ktorý prezentuje historické údaje priebehu najazdených kilometrov. Ale tie na komplexné overenie vozidla pred jeho kúpou nepostačujú. Preto pribudla novinka, príloha k výpisu z RPZV (ODO-Passu), ktorá obsahuje aktuálne údaje ku každému na Slovensku registrovanému vozidlu. Nájdete v nej informácie o overení vozidla v pátracích evidenciách, v lízingových spoločnostiach, údaje z kontrol originality, informácie o platnosti technickej a emisnej kontroly, o krajine pôvodu/registrácie, o exekúcii držiteľa vozidla, atď. Príloha navyše obsahuje aj informáciu o prípadnej exekučnej alebo inej blokácii vozidla, ktorá bráni jeho prepisu. Pre overenie blokácie vozidla totižto nepostačuje len overenie exekúcie v registri exekúcií vedeného Slovenskou komorou exekútorov. Vozidlo môže byť blokované aj z iného dôvodu," radí Miroslav Strelec z Technickej služby kontroly originality.