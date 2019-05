TASR

Dnes o 09:35 čítanie na minútu 0 zdieľaní NHL: Mrázek je pripravený na návrat, Brind'Amour nepovedal kto nastúpi

Carolinu čaká v noci na piatok úvodný duel finále Východnej konferencie na ľade Bostonu Bruins s kapitánom Zdenom Chárom a brankárom Jaroslavom Halákom.

Český brankár Petr Mrázek, archívna snímka. — Foto: TASR/AP

Boston 9. mája (TASR) - Český hokejový brankár Petr Mrázek je po zranení dolnej časti tela pripravený na návrat do zostavy Caroliny Hurricanes. Zámorský tím NHL čaká v noci na piatok úvodný duel finále Východnej konferencie na ľade Bostonu Bruins s kapitánom Zdenom Chárom a brankárom Jaroslavom Halákom.

Mrázek odchytal deväť úvodných duelov play off, ale zranil sa v druhom zápase série s New Yorkom Islanders. V bránke ho skvele nahradil Curtis McElhinney, ktorý chytil 54 z 58 striel "ostrovanov" a pomohol tímu k víťazstvu v sérii 4:0. Hurricanes postúpili do finále konferencie prvýkrát od roku 2009.

Mrázek aj McElhinney s tímom pred odchodom do Bostonu naplno trénovali. "Som rozhodnutý kto nastúpi, ale zatiaľ si meno nechám pre seba. Musím byť ako ostatní," povedal pre nhl.com tréner Caroliny Rod Brind'Amour.

Otázny je návrat útočníka Micheala Ferlanda, ktorý sa zranil v treťom zápase úvodného kola s Washingtonom Capitals. V play off Ferland nebodoval, ale v základnej časti bol so 40 bodmi (17+23) štvrtým najproduktívnejším hráčom tímu. "Verím, že je blízko k návratu," dodal Brind'Amour. Carolina "zmietla" Islanders v štyroch zápasoch a posledný duel hrala 3. mája. "Pauza nám pomohla, dali sme sa trochu dokopy. Uvidíme ako sa to prejaví v prvom zápase," uzavrel kormidelník Caroliny.