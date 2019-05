TASR

V 16 tímoch na MS 2019 je viac ako stovka hráčov z NHL

Ich počet sa pritom môže ešte zvýšiť, reprezentačné mužstvá očakávajú prípadné ďalšie posily po vyradení klubov v play off zámorskej profiligy.

Kapitán ruskej reprezentácie Alexander Ovečkin (uprostred), archívna snímka. — Foto: TASR/AP

Bratislava 9. mája (TASR) - V kádroch 16 účastníckych tímov MS v Bratislave a Košiciach figurovalo k 7. máju dokopy 106 hráčov z NHL. Ich počet sa pritom môže ešte zvýšiť, reprezentačné mužstvá očakávajú prípadné ďalšie posily po vyradení klubov v play off zámorskej profiligy. Už teraz je to ale nárast oproti vlaňajšiemu šampionátu v Kodani a Herningu (97) či MS 2017 v Kolíne nad Rýnom a Paríži (87).

Tradične a logicky najviac hráčov z NHL majú na súpiskách zámorské výbery. Kanaďania, ktorí skončili minulý rok na MS bez cenného kovu, v snahe napraviť neúspech zostavili opäť kvalitný tím výlučne z profiligistov. Útoku bude veliť John Tavares z Toronta, dvojica "rytierov" z Vegas Jonathan Marchessault, Mark Stone či Sean Couturier z Philadelphie, z brankárov zaujme dvojnásobný víťaz Stanleyho pohára Matt Murray. Treba však povedať, že na rozdiel od minulých rokov chýba v kanadskom kádri väčší počet svetových osobností, najmä v obrane absentuje skúsenejší elitný bek. Na Slovensko naopak prichádza papierovo vari najsilnejší americký výber v histórii MS. Reprezentácia USA, ktorá obhajuje bronz z Dánska, si bude môcť vzhľadom na súpisku trúfať opäť na tie najvyššie priečky. Patrick Kane, Jack Eichel, Johnny Gaudreau či obranca Ryan Suter sú hviezdy prvej triedy, lídrami svojich klubov sú aj James van Riemsdyk, Dylan Larkin, Clayton Keller, plus talentovaná mlaď na čele s predpokladanou tohtoročnou draftovou jednotkou Jackom Hughesom a jeho bratom Quinnom. Výsledkom je vyvážený tím bez výrazných slabín. Azda jediným otáznikom zostáva bránkovisko, kde Cory Schneider a ani Thatcher Demko nie sú vo svojich kluboch jasnými jednotkami.

Opäť najvyššie ambície budú mať na MS dvojnásobní obhajcovia zlata Švédi. Na Slovensku sa predstavia so siedmimi hráčmi, ktorí vlani v Kodani pomohli vybojovať zlato. Na pozvánku do reprezentácie prikývol charizmatický brankár NY Rangers Henrik Lundqvist, rešpekt vzbudzuje obrana s menami ako Adam Larsson, Oliver Ekman-Larsson, Erik Gustafsson či Mattias Ekholm, v útoku popri veteránoch Patricovi Hörnqvistovi a Louiovi Erikssonovi sa bude veľa očakávať od Williama Nylandera, Eliasa Lindholma či supertalentovaného Eliasa Petterssona. Iné ako útok na zlato sa podľa skladby tímu nedá čakať od Rusov, prišli im takmer všetky esá z NHL, ktoré boli voľné. Vyšperkovanej ofenzíve velia Alexander Ovečkin a Jevgenij Kuznecov z Washingtonu, najproduktívnejší hráč základnej časti Nikita Kučerov z Tampy Bay, ťahúň Pittsburghu Jevgenij Malkin, Jevgenij Dadonov z Floridy a chuť po nevydarenej sezóne v LA si bude chcieť napraviť Iľja Kovaľčuk. Brankárskou jednotkou má byť Andrej Vasilevskij. A to má ešte zborná svoj káder vystavaný aj ligotavými menami z Kontinentálnej hokejovej ligy.

Vrátiť sa na medailové pozície chcú Česi, spoliehajú sa na schopnosti Ondřeja Paláta, Jakuba Voráčka a jeho spoluhráča z Philadelphie, "tvrďasa" Radka Gudasa. Fíni, ktorí získali v Bratislave titul pred ôsmimi rokmi, môžu zatiaľ počítať iba s dvomi hráčmi z NHL, obranca Henri Jokiharju (Chicago) a center Juha Lammikko (Florida) však nie sú stabilnými členmi svojich profiligových tímov a polovicu sezóny strávili vo farmárskej AHL. Na druhej strane "Suomi" dokázali v minulosti na MS uspieť aj s hráčmi z domácej Liigy a ďalších elitných európskych líg. Švajčiari by radi nadviazali na senzačné striebro z minuloročných MS, pomôcť by im v tom malo kvarteto profiligistov Roman Josi, Yannick Weber, Kevin Fiala a Nico Hischier.

Slováci sa v domácom prostredí budú môcť oprieť predbežne o siedmich hráčov, ktorí v tejto sezóne pôsobili v NHL - obrancov Andreja Sekeru, Erika Černáka, Christiána Jaroša, Martina Marinčina a útočníkov Tomáša Tatara, Richarda Pánika a Marka Daňa. Strieborným medailistom zo ZOH 2018 v Pjongčangu Nemcom prišiel pomôcť aj kanonier Edmontonu Leon Draisaitl i ďalší dvaja hokejisti z NHL Dominik Kahun a Korbinian Holzer. Dvoch hráčov z profiligy majú v kádri Lotyši, po jednom Dáni, Nóri a Rakúšania, bez zástupcov z NHL sú Francúzi, Taliani a Briti.